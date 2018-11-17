Друзья Осина: В последние месяцы певца выносили из подъезда на стуле, сам он уже не ходил

Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» страдал от алкоголизма уже много лет. В результате певец лишился семьи: от него сбежала жена с дочерью.

В прошлом году Осина пытался спасти и вылечить Андрей Малахов, отправив артиста сначала на лечение к наркологу, потом на реабилитацию в Таиланд. Увы, Осин и оттуда сбежал, сославшись на сложный гастрольный график. Артист, к сожалению, быстро вернулся к прежним загулам, все чаще его стали видеть в алкогольных отделах супермаркета. В субботу, 17 ноября, в районе 6 вечера Осин был найден мертвым в своей московской квартире.

В прошлом году Осина пытался спасти и вылечить Андрей МалаховФото: скриншот видео

- Печальная новость, но произошло то, к чему Женя шёл. У него была жесткая позиция: он отказывался от помощи друзей и близких, врачей, не хотел лечиться, - рассказал «КП» председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который организовал реабилитацию Осина в Таиланде.- Двадцать минут назад это произошло. Женю нашла его сестра. Он лежал дома, но, к сожалению, уже не дышал. Тут даже не надо никаких диагнозов: он вёл такой образ жизни, который привел его к летальному исходу. Алкогольная хроническая зависимость не придаёт силы, а забирает их вместе с жизнью.

- Я помню, когда Осин был на реабилитации, он рвался на какие-то несуществующие гастроли, хитрил. Понятно, что против воли человека не удержишь...

- Конечно. У него была навязчивая идея, что его ждут с концертами. И когда мы Жене напоминали, что забрали его из дома на инвалидной коляске (он тогда даже ходить не мог), он лишь отмахивался. Хотя на реабилитации в Таиланде он сильно изменился. Даже его сестра это отметила. Кстати, сестра Осина - это единственный для Жени по-настоящему родной человек, благодаря которому он все эти годы жил обеспеченно. Он мог бы уйти из жизни и раньше, если бы не ее поддержка. Сестре Осина можно памятник при жизни ставить, она много чего ради него сделала. Женя был в ремиссии 4 месяца, но потом вернулся к привычному для себя образу жизни. Последний раз я видел его в конце августа. Мы выносили его из дома на стуле. Вызвали «Скорую», сообщили сестре и госпитализировали в клинику. Там его выходили. У него же ещё была проблема с рукой. Он ее сломал, она начала гнить, но из-за того, что он вернулся к привычному для себя образу жизни, Женя ее запустил, перестал следить за здоровьем.

Хотя мы планировали его поездку в наш крымский реабилитационный лагерь. Но Женя все равно осел в своей квартире, которая и стала для него гробом. Он там был один, никого не пускал. Если друзья звонили в дверь, Женя вызывал полицию, вел себя агрессивно. Деньги у него были (видимо, давние сбережения), он тайком покупал алкоголь и закрывался один в квартире.

- Рядом с ним была женщина?

- Женя был молод в душе. Когда он попал в реабилитацию, он быстро начал принимать прежний вид. Наши девочки отвезли его в салон, там ему покрасили волосы, сделали стрижку. Женя опять стал похож на свой образ из 90-х. У него была потрясающая энергетика. Девушкам он нравился, поклонницы были. А когда он пел, зал вставал. У него был дар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678268" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.

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