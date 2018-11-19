Пациенты с низкой социальной ответственностью

Вы когда-нибудь пользовались услугами проституток? Я - нет. Но при этом я - за легализацию проституции. Нет, я не могу сказать, что считаю этот род занятий достойным, но и криминала в нем не вижу. Криминал появляется как раз из-за того, что эта деятельность нелегальна, и на ней пытаются нажиться всякие жулики. А женщина, по моему убеждению, сама вправе распоряжаться своим телом, и, если она хочет получать деньги за секс - это ее дело.

Вот поэтому я не понимаю, с чего это вдруг наш президент решил назвать тружениц секс-индустрии "девушками с низкой социальной ответственностью". Что там социально безответственного? Не их вина, что они вынуждены жить в "подполье". Сам по себе род занятий не мешает человеку проявлять высокую гражданственность и делать общественно полезные дела.

На мой взгляд, низкая социальная ответственность - это про другое. Низкая социальная ответственность, к примеру, это:

- опасное вождение

- парковка авто на тротуарах, делающая невозможным перемещение матерей с колясками и инвалидов

- сброс мусора в неположенном месте, превращающий наши леса и парки в свалки

- использование подъездов и лифтов в качестве туалета.

Нашумевшая история в поликлинике станицы Северской Краснодарского края, когда пациентка, Надежда Гречкина, устроила дебош в кабинете врача, ворвавшись туда без предварительной записи, вне очереди, и, перемежая свои слова матом, требовала выписать рецепт, заставляет задуматься об отдельной категории социально безответственных граждан - пациентах с низкой социальной ответственностью.

Таким персонажам, как Надежда Гречкина, наплевать на правила и нормы, принятые в медицине, плевать на загруженность врачей, на интересы других пациентов.

На чем основывается моё суждение? Рассмотрим факты:

- девушке 28 лет, т.е. давно уже не ребенок и не подросток, т.е. должна уже понимать, что такое правила.

- больная 15 лет страдает сахарным диабетом, и, за такой долгий период точно должна была уяснить алгоритм получения рецепта.

- девушка сама, в процессе съёмок в кабинете признает, что она не потрудилась предварительно записаться на приём к врачу, а когда это за нее сделала мама, она не потрудилась прийти.

- на видео мы видим, что в кабинете врача находится другая пациентка, т.е. девушка ведет видеосъёмку в присутствии другого пациента, тем самым нарушая его права.

- на другом видео Надежда Гречкина дает интервью, в котором рассказывает, что пришла без записи, и вошла в кабинет, несмотря на то, что на это время записана другая больная, которая также вошла к врачу.

- также Надежда Гречкина признаёт, что в разговоре с врачом использовала нецензурную лексику: "когда я была в слезах, я кинула какие-то фразы, но некоторые касаются её личности, а "маты" (матерные выражения) которые вставляют между слов. Это было".

Пациентка про инсулин .

Теперь давайте рассмотрим, как развивалась данная ситуация. Замечу: все со слов самой "потерпевшей":

Она пришла без записи. "Заняла очередь" - при том, что занятие очереди никого вообще не волнует, т.к. все идут по записи. Именно благодаря тому, что все идут по записи, живой очереди нет! По словам этой больной, "там был один мужчина", потом "пришла женщина... я уже заходила в кабинет... женщина спросила: "В какое время вы записаны?", а я говорю: "Ну, я уже пошла!"

Ампулы с инсулином на производственной линнии фармацевтической компании.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Т.е. та женщина пришла в назначенное ей время, а не раньше или позже, и поэтому она удивилась, что кто-то рвется в кабинет.

Врач, не зная этих деталей, и услышав, что Надежде Гречкиной нужен только рецепт, вероятно, соглашается его выписать, и начинает искать её запись на приём, без которой рецепт выписывать нельзя. Очень быстро выясняется, что никакой предварительной записи не было, девица притопала просто так, когда ей вздумалось.

Тут врач понимает, что в глазах другой пациентки, которая была записана на приём, ситуация выглядит так, что врач нарушает её права, и, в назначенное ей время принимает "блатного" пациента.

Согласитесь, что те из вас, кто хоть когда-нибудь обращался в поликлинику, и вот так сидел у дверей кабинета врача, испытывали раздражение, когда кто-то прорывается туда без очереди.

Сейчас с этим строго, все идут по записи. Врачу проблемы не нужны, и она, естественно, отказывает в приёме незаписанной на него пациентке, и начинает приём той больной, которая записалась.

Действие вполне законное и логичное. Но тут наглая девица начинает "качать права", швыряет свой "дневник диабетика" под нос врачу, разговаривает на повышенных тонах, и, в конце концов, начинает крыть матом. Все это она снимает на телефон, но кадры, где она оскорбляет и провоцирует врача, она предусмотрительно удаляет, оставляя лишь то, что изображает её невинной жертвой «врача-изверга».

Стоит ли удивляться реакции врача? Врач, Людмила Бердник - женщина пенсионного возраста, ей 62 года, 36 лет работает врачом в этой поликлинике. Не думаю, что ей приходилось выслушивать мат в свой адрес от больных. Вы стали бы терпеть, когда вас матерят на рабочем месте при исполнении?

Все прицепились к этой фразе: "Хоть ты сдохни, не дам!"

Но это не пожелание пациенту умереть, а просто идиоматическое выражение, такое же, как: "Хоть ты лопни!", "Хоть ты оборись здесь!" и т.д.

Конечно, это врача не украшает, и заслуживает выговора, но никак не увольнения.

Теперь тем, кто защищает пациентку и осуждает врача: да вы просто не понимаете, что если уступать таким потребительским экстремисткам, как эта Надежда Гречкина, то вы начнете в очередях к врачу убивать друг друга! Ведь система предварительной записи сделана для того, чтобы не было этих диких очередей, с руганью и даже драками. Если система работает, то нет очередей, нет ругани, нет ненужных стрессов. То, что система работает, косвенно признаёт и сама Надежда Гречкина: когда она пришла, у кабинета врача был один мужчина, который посетил врача, ушел, а потом пришла женщина. Т.е. никакой очереди, все адекватные люди приходят в назначенное время. Очень удобно. А вот ждать приходится тогда, когда к врачу врываются такие вот "Надежды Гречкины", которым закон не писан. Она сама об этом говорит:

"Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЁМ?!"

Логический ряд "непонимания" таких барышень можно продолжить:

- я не понимаю, почему я должна ходить по нужде в туалет? Почему я не могу сделать это в лифте? Ведь это "ад какой-то - терпеть до туалета!"

- я не понимаю, почему мне нельзя парковаться впритык к подъезду - почему я каждый раз должна идти сто метров от стоянки и обратно? Я для чего авто покупала?

- Я не понимаю, почему я должна тащить мешок с мусором до мусорных баков? Ведь мне тяжело - я одна воспитываю ребенка!

- я не понимаю, почему я должна снимать джинсы и трусы, прежде чем сесть на унитаз - ведь это так долго и нудно!

Терминал электронной записи к врачу в поликлинике.Фото: Александр ГЛУЗ

Если вы считаете, что Надежда Гречкина права, вы должны быть готовы к тому, что "нади гречкины" ворвутся в кабинет врача, когда вы, пардон, стоите без трусов в колено-локтевом положении, а врач обследует прямую кишку. Поверьте, в такой ситуации нет ничего фантастического! Такие "нади гречкины" сделают былью подобную "фантастику" быстро - вы даже оглянуться не успеете.

САМОЕ ГЛАВНОЕ: ЕСЛИ ИЗ-ЗА КАЖДОЙ ТАКОЙ СКАНДАЛИСТКИ БУДУТ УВОЛЬНЯТЬ ВРАЧА, КТО ВАС ТОГДА ЛЕЧИТЬ ТО БУДЕТ?

И такие "нади гречкины" окончательно угробят бесплатную российскую медицину, которая и без того на ладан дышит.

К слову сказать, в цивилизованной стране никто врача бы не стал увольнять, а Надежду Гречкину привлекли бы к суду, и ей пришлось бы выплачивать штраф в несколько сотен тысяч - отнюдь не рублей.

Вот что пишут мои читатели:

"У коллеги педиатра в одной из больниц Лондона такая же родительница, не обремененная интеллектом, вела незаконную сьемку врача, осматривающего ее ребенка, а потом, выписавшись выложила ролик в Фейсбук с комментариями. Суд длился восемь месяцев, в результате горе мамаша выплатит компенсацию врачу и госпиталю в триста тысяч фунтов и напишет опровержение, в противном случае сядет.

Кембридж, Кембриджшир-Каунти, Великобритания"

Во всем цивилизованном мире регулятор - закон – позволяет избежать, либо урегулирует конфликты между врачами и пациентами. Однако в России законодательной и исполнительной власти наплевать и на врачей и на пациентов: пусть убивают друг друга, лишь бы не поняли, кто действительно виноват во всех их бедах.

Вы на чьей стороне в этом конфликте?.

Дорогие читатели! А на чьей стороне вы? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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