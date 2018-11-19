2018-11-19T16:36:59+03:00
Общество

Рыбные консервы «Доброфлота» признали «Товаром года»

Торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии «Товар года» прошла в Москве 14 ноября
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Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".
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Для группы компаний «Доброфлот» это событие стало действительно значимым, а для отрасли историческим - впервые за 20 лет существования премии «Товаром года» стал бренд рыбных консервов, заслужив высшую награду выбора покупателей.

В мероприятии приняли участие представители крупнейших российских компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления и СМИ. В этом году потребительские предпочтения россиян были отданы самым известным и популярным торговым маркам нашей страны. Это продукты питания и товары повседневного спроса. Категории отбирались из товаров, наиболее часто покупаемых потребителями в розничных магазинах. «Доброфлот» вошел в число претендентов и одержал победу в номинации «Рыбная консервация».

Легендарную пятиконечную золотую звезду победителя на сцене получил начальник отдела маркетинга группы компаний «Доброфлот» Игорь Заводов.

- Мы много работали, чтобы заслужить доверие наших потребителей, и обещаем работать ещё больше, чтобы его сохранить. С гордостью отмечу, что это победа всего коллектива - более 3 тысяч сотрудников, работающих в море и на берегу. Обещаем расти и развиваться, чтобы отечественная рыба всегда была на столах россиян, - сказал представитель компании.

- Признание потребителя, это главная награда для производителя, оно, как ничто другое стимулирует работников компании на профессиональный рост и даёт уверенность, что результаты их труда будут оценены, - прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Вручению награды предшествовала работа сложной аналитической системы, которая резюмировала этапные достижения торговых марок. В течение года изучалась динамика интереса российских потребителей к товарам массового спроса с учетом множества ключевых факторов — таких как маркетинговая стратегия, рост продаж, качественные характеристики продуктов и многие другие.

Интерес к премии неизменно высок не только в профессиональном сообществе потребительского рынка, но и среди россиян - обычных покупателей. Из большого ассортимента товаров и услуг, они с удовольствием выбирают те, что отмечены звездой - знаком «Товара года».

Стать «Товаром года», значит на практике доказать, что компания является признанными лидером потребительского рынка и занимает ведущие позиции в своем сегменте и в сердцах потребителей. Для «Доброфлота» победа в народной премии большая честь - люди доверяют высокому качеству, и из огромного количества рыбных консервов на полках магазинов они выбирают именно «Доброфлот». В ближайшее время на этикетках продукции «Доброфлота» появится звезда победителя – знак премии «Товар года», которая в очередной раз подчеркнет, что покупатель ценит качество и выбирает лучших.

Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".

Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".

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