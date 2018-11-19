«Будет битва»: Наталья Штурм опасается, что дочь Евгения Осина останется без наследства

В субботу, 17 ноября стало известно о том, что известный артист ушел из жизни. Евгений Осин умер в одиночестве в своей квартире в Москве. Сестра сутки не могла с ним связаться, пришла в его квартиру и обнаружила брата тогда, когда ему уже нельзя было помочь. Медики только зафиксировали остановку сердца и констатировали смерть 54-летнего музыканта. Что именно произошло с певцом, полностью неизвестно. Но о криминальных причинах его ухода не заявляется.

Спасать Осина пытались многие. Да что говорить? О том, что исполнитель страдал от алкоголизма, знала вся страна. Осина помещали в больницы, сначала это было без участия СМИ. Узнать о том, что Евгений часто бывает нетрезвым, можно было очень легко. Любой телефонный разговор с певцом выдавал его с потрохами. Пытаясь спасти, друзья отправляли Осина в реабилитационные центры, затем к операции по его спасению присоединились телепроекты, создатели которых увозили исполнителя из страны под прицелом телекамер, делая шоу из его болезни. Музыкант, вернувшись после реабилитации, снова брался за старое, отрицая очевидное. Артист уверенно рассказывал, что не пьет, а просто делает домашний «квас-брагу», подробно делясь рецептом. При этом музыкант буквально вопил о том, как он одинок и мечтает найти свое счастье.

«Я бы хотел иметь хорошую добрую жену, хозяйственную во всех отношениях. Я бы, конечно, ее на руках носил», - признавался «КП» исполнитель

Наталья Штурм и Евгений ОсинФото: Личный архив

«Плачет девушка в автомате».

Осин рассказывал о том, что он имеет открыто: «Я — успешный, нормальный человек. У меня 4 мотоцикла, джип, гараж, квартира 140 квадратных метров», - подчеркивал артист.

Теперь за это имущество и предстоит бороться его родным. Артист еще не предан земле, но в прессе уже появились сообщения о претендентах на наследство музыканта.

В последние годы одним из немногих друзей была Наталья Штурм. Они дружили много лет. И певица пыталась всячески остановить его падение в пропасть. В итоге Осин публично обвинил Штурм в желании попиариться за его счет, лишившись и ее поддержки.

Певица все понимает, но не уверена, придет ли она на его похороны:

- Я не совсем здорова, у меня очень сильная простуда, не знаю, смогу ли приехать, - говорит Наталья Штурм. - Он был больным человеком, я не отношусь серьезно к тому, что он говорил и делал.

- Наверное, на похоронах точно будет сестра Евгения? Как ее зовут?

- Сестра на похоронах будет. Ее зовут Альбина. Сестра очень ушлая, нужно чтобы дочери хоть что-то из наследства осталось. Ко мне поступила такая информация, как бы сестра себе все не сгребла.

- Евгений он ней почему-то не распространялся...

- Нет, распространялся. Он говорил о ней с большой теплотой. У них была общая мать, которая умерла в декабре 2016-го. Но пил он 30 лет, поэтому нельзя говорить, что произошло что-то в следствии чего-то.

- У него вроде как еще одна дочь появилась, Настя Годунова?

- Да она не его родная дочь. Никто не видел этого ДНК [что отец Насти Годуновой на самом деле Осин, - ред.]. Все было придумано.

У Осина были проблемы с алкоголемФото: EAST NEWS

- Значит, у бывшей жены Натальи, которая родила Осину дочь, и сестры музыканта Альбины будет битва?

- Агния - девочка хорошая, мать у нее хорошая. Думаю, да. Будет битва. Если Наталья, будучи замужем и весьма удачно, не откажется от всего этого. Там есть за что побороться. Квартира шикарная. Действительно хорошая. То, что пишут, что она разбитая, в ужасном состоянии, совершенно не так. Она просто грязная. Ее убрать и будет гениальная квартира. Разбитая, когда вырваны точки, сломаны выключатели, люстра срезана, когда стены разбиты. Тогда считается, что квартира плохая. А его квартира в прекрасном охраняемом доме, в хорошем тихом месте. Квартира 130 квадратных метрах, трехкомнатная.

- Это единственная его квартира?

- У него квартира осталась от матери, квартира у сестры своя есть, у него трехэтажный гараж. Мотоцикл у него. У него полно недвижимости. Он был далеко небедный человек. Все было преувеличено, говорилось чтобы вызвать жалось окружающих. Зарабатывал он хорошо, он был востребованный артист, у него было много корпоративов, у него много было предложений и он сам от них отказывался. Не было такого, чтобы его забыли. Он был зажигалкой, хорошо работал. Хотя я сама делала концерты для своих друзей-бизнесменов, которые говорили: «Давай Осина позовем?». Но я объясняла, что он приедет. Причем мог взять деньги, но тем не менее не приезжал.

В субботу, 17 ноября стало известно о том, что известный артист ушел из жизниФото: EAST NEWS

- У него все-таки две квартиры. От матери и своя?

- Нет, еще какая-то была. Не знаю, сколько квартир. Может и больше трех. В любом случае, делить есть что.

Напомним, болезнь отняла у Осина практически всех: жена Наталья Черемисина ушла от него, забрав дочь Агнию (сейчас ей 16), друзей с каждым годом становилось меньше, концертный директор Александр Сидоренко не выдержал и перестал с ним работать еще в 2015-м. Родители Евгения умерли: его отец Виктор Григорьевич ушел из жизни еще в 2004-м, он давно развелся с матерью артиста, у него была другая семья, он жил и умер в другом городе. Мать артиста Валентина Васильевна ушла из жизни в декабре 2016 года, у нее тоже была другая семья.

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