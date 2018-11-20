1 января в России может появиться лотерейный миллиардер

Это означает, что в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Тираж состоится 1 января 2019 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Очевидцами рекорда станет вся страна.

Обладателем поистине колоссальной суммы сможет стать любой участник 1264-го тиража «Русского лото».

«Механика крайне проста. Гарантированный Джекпот новогоднего тиража составляет 1 МИЛЛИАРД рублей. Если Джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю второго тура, в котором обязательно появится один или несколько победителей», — комментирует Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр».

Цифры статистики таковы. За 10,5 месяцев нынешнего года количество выигрышных билетов всех государственных лотерей составило около 80 миллионов. Лотерейными миллионерами за этот период стали более 830 участников.

Топ-10 крупнейших лотерейных выигрышей в стране впечатляет:

1. 506 000 000 рублей /Ноябрь’ 2017. «Русского лото». Воронежская область/;

2. 365 180 787 рублей /Май’ 2017. «Гослото «6 из 45». Краснодарский край/;

3. 358 358 566 рублей /Февраль’ 2016. «Гослото «6 из 45». Новосибирская область/;

4. 300 000 000 рублей /Май’ 2017. «Гослото «4 из 20». Новосибирская область/;

5. 267 506 103 рубля /Февраль’ 2018. «Гослото «6 из 45». Нижегородская область/;

6. 250 000 101 рубль /Январь’ 2018. «Русского лото». Москва/;

7. 232 474 018 рублей /Апрель’ 2018. «Гослото «4 из 20». Алтайский край/;

8. 216 657 348 рублей /Октябрь’ 2017. «Гослото «6 из 45». Москва/;

9. 209 00 137 рублей /Май’ 2018. «Русского лото». Тверская область/;

10. 202 936 432 рубля /Август 2014. «Гослото «6 из 45». Нижегородская область/.

«Участие в новогодних тиражах давно стало доброй традицией для многих россиян. Не одно десятилетие билеты «Русского лото» в качестве подарка преподносят близким. Возможно, билет на исторический тираж стоит подарить и себе. А новогоднее ТВ-шоу, в котором принимают участие звездные гости и любимые ведущие, — отличное развлечение за праздничным столом. Так что встретимся у телевизора!» — комментирует бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисович Борисов.

Билеты уже в продаже по всей стране: в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте stoloto ru. Стоимость билета — 150 рублей. Помимо главного приза в миллиард рублей, в новогоднем тираже будет разыграно от 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов.