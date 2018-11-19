Французы бунтуют против повышения цен на бензин: пострадали более четырехсот человек

Тема повышения цен на автомобильное топливо в России давно уже всем надоела. Постоянный рост стоимости хотя и вызывает у населения острое недовольство, обычно все же не приводит в нашей стране к массовым протестам. Водители все равно продолжают заправляться, пусть и чаще чертыхаясь при виде новых ценников.

А вот французы на аналогичное подорожание ответили со свойственной им импульсивностью. По стране прокатилась волна массовых протестов из-за анонсированного в начале 2019 года повышения стоимости бензина и дизеля. Причем такое же повышение произошло и в январе текущего года, но тогда подобной реакции населения не было. В целом за последний год цены на горючее во Франции выросли в среднем на 23%. В среднем раньше литр бензина стоил около 100 рублей. А с нового года - 130 руб.! Не сравнить с российскими 45 рублями за литр, хотя в целом мы в эту сторону тоже движемся. Что же творится сейчас во Франции, где третьи сутки по всей стране бушуют митинги - сотни людей задержаны, более 400 - ранены. Об этом в статье в британском The Telegraph.

Ночь «желтых жилетов»

Ночь с субботы на воскресенье выдалась неспокойной. Число пострадавших в беспорядках в ходе протестов «желтых жилетов» (люди надевают эти светоотражающие жилеты, которые хранятся в машинах на случай ЧП на дороге) против повышения цен на топливо во Франции выросло до 400 человек. Из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, один погиб. Демонстранты в «желтых жилетах» перекрывают дороги по всей стране, второй день выступая против президента Эммануэля Макрона.

«Нападения, драки, алкоголь…»

Из 409 пострадавших 28 — полицейские и пожарные, сообщил глава МВД Кристофер Кастанер.

- Прошлая ночь была неспокойной… Нападения, драки, столкновения — рассказал радиостанции RTL Кастанер. - Происходили драки между самими «желтыми жилетами». Большое количество алкоголя у протестующих привело к идиотскому поведению. В воскресенье демонстрации продолжились, всего по стране насчитывалось около 150 очагов.

Один протестующий был убит в субботу, когда мотоциклист в панике протаранил одно из сотен дорожных заграждений.

Всему виной экология?

Повышение цен на бензин и дизтопливо, которое должно вступить в силу в январе, является частью плана Макрона по избавлению Франции от зависимости от углеводородов. Полученные деньги пойдут на развитие биоэнергетики.

Владельцы машин на дизеле, а их во Франции больше всего, чувствуют себя преданными. Дело в том, что десятилетиями государство поощряло приобретение авто на тяжелом топливе.

Многие французы считают топливные протесты показателем президентства Макрона, а саму политику нынешнего главы Пятой республики — далекой от решения повседневных экономических сложностей, направленной на помощь богачам.

- Они послали нам сигнал, - сказал Кастанер после субботних протестов. - Он услышан. Правительство внимательно относится ко всем демонстрантам, и, конечно, мы должны оправдать все ожидания граждан Франции.

Падение рейтинга у Макрона

На фоне состоявшихся протестов рейтинги президента Макрона продолжают падать. Его популярность уже упала до 25%.

Согласно опубликованным в воскресенье Французским институтом общественного мнения данным, индекс популярности Макрона в ноябре продемонстрировал падение на 4 процентных пункта. Всего лишь 4% опрошенных сказали, что «очень довольны» действиями президента. Что, в общем-то, не удивительно.

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