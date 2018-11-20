2018-11-20T11:22:01+03:00
Здоровье

Если человек очень стар, положена ли ему помощь от государства?

На вопросы читателей отвечает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Диана Невзорова
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Нашему соседу за 90, живет он один, недавно перестал выходить из дома. Конечно, мы как можем, помогаем ему, и социальный работник наведывается. У нашего соседа нет онкологии, обычные болячки по возрасту. Может он рассчитывать на то, чтобы, например, когда ему станет хуже, попасть в хоспис? Кому вообще положена паллиативная помощь? Она платная?

Смирнов, Санкт-Петербург

- В России паллиативная помощь оказывается за счет средств региональных бюджетов, а ее принципы и стандарты определены приказом Министерства здравоохранения РФ №187 от 2015 года, - поясняет председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, кандидат медицинских наук Диана Невзорова. - В мае 2018 года в этот документ приказом Минздрава РФ № 210 были внесены изменения. В частности, в систему оказания паллиатива включены дневные стационары и выездные патронажные службы, расширен стандарт оснащения пациентов, находящихся в хосписе, определен механизм взаимодействия с благотворительными организациями, внесены и другие важные изменения.

От общей потребности в паллиативе на пациентов с онкологическими заболеваниями приходится 30%. И такая тенденция определенно будет сохраняться. По данным Минздрава РФ, на начало 2018 года на учете в онкологических учреждениях числилось больше 3 миллиона пациентов (2,4% от всех россиян). Хотя в целом смертность от онкологических заболеваний снизилась на 3,1%. В 2012 году она составляла 203,1 на 100 тысяч населения, а в 2017 году – 196,9.

Кроме онкобольных в паллиативе нуждаются пациенты, перенесшие тяжелые инсульты и инфаркты, больные после тяжелых травм, пациенты с сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы после ампутации, а также дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях. Отдельная категория - больные с деменцией, они не умирают, увы, как онкологические, за полгода, они умирают 6-8 лет.

О том, направлять пациента в хоспис или можно выстроить систему паллиатива как-то иначе, решает врачебная комиссия, учитывая конкретную ситуацию больного, но все услуги будут бесплатными.

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