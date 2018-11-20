Тяжелая болезнь близкого человека

Во вторую субботу октября во всем мире отмечали День хосписной и паллиативной помощи. Его проводят по инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи с 2014 года, чтобы как можно больше жителей планеты осознали важность поддержки неизлечимо больных пациентов.

Увы, пока для большинства россиян тема ухода из жизни тяжелобольных табуирована. По данным опроса «Левада-центра», который проводился среди обычных людей и врачей, оказалось, что 69% россиян не слышали о паллиативной помощи, а 72% медработников затруднились с ответом, куда направлять неизлечимо больного пациента.

И это не столько моральные причины. Одна из основных причин такого отношения в том, что российская система здравоохранения долгое время была нацелена исключительно на пациентов, которых можно вылечить. Однако в последние годы ситуация кардинально меняется:

- Нормативному полю паллиативной помощи в России семь лет, - напомнила Диана Невзорова, к.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. - И все эти годы система паллиатива активно развивается: открываются больничные места, налаживается работа выездных патронажных служб, появляются благотворительные организации, помогающие неизлечимо больным, открываются хосписы…

Паллиативная помощь направлена на продление жизни

- Диана Владимировна, правильно я понимаю, что особенность паллиативной помощи в том, что она не направлена на выздоровление пациента в отличие, скажем, от лечебного процесса?

- Существует несколько моделей паллиатива, которые определяются индивидуально в зависимости от каждого конкретного пациента, от его диагноза, возраста, окружения, места жительства. В самом широком смысле понятие «паллиативная помощь» (от лат. «pallium» - «плащ», «забота», «обнять») - это некий подход, некая философия помощи людям, страдающим неизлечимыми заболеваниями.

И этот вид помощи, действительно, отличается от всех других. Его цель продление жизни и самое главное - улучшение качества жизни больного и его семьи до самого последнего вздоха пациента. Если говорить о семье, то родным необходима поддержка и после ухода близкого человека, потому что после смерти бывает даже тяжелее.

Недавно основатель хосписного движения в России, врач-психотерапевт Андрей Гнездилов, организовавший в пригороде Санкт-Петербурга в поселке Лахта первый в нашей стране хоспис, опубликовал свои размышления на пока закрытую для большинства россиян тему смерти, ухода из жизни. Он напомнил, что даже Христос в свою последнюю ночь на земле в Гефсиманском саду попросил своих учеников быть рядом. И они согласились: «Да, конечно, Учитель, мы будем с тобой». Но засыпали. Тогда он их просил: «Не спите, побудьте со мной». «Да-да», - говорили они, но снова засыпали. И если такой величине, как Иисус, нужно было, чтобы около него в последние минуты жизни кто-то был, его ученики, что говорить о простых смертных. Эти слова - «побудь со мной» - по сути, и есть основа паллиативной помощи.

- Мы можем использовать зарубежный опыт, чтобы выстроить наиболее оптимальную систему?

- Мы так и стараемся делать. Хотя надо быть реалистом и осознавать, что нормативная база - английская, американская, канадская, австралийская – развивалась не семь лет, а уже 37 лет. Соответственно, если мы посмотрим первые законы и первые приказы по паллиативу и то, что есть сейчас, спустя 40 лет, многое можно использовать.

Но нам вполне по силам делать шаги, переступая в законодательстве какие-то десятилетия. Например, сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина планируется на законодательном уровне существенно расширить понятие «паллиативной помощи», включив в систему дневной стационар, социальную и психологическую поддержку, что очень важно. Первоочередная задача, которая сейчас стоит перед медицинским сообществом - скоординировать максимально эффективно деятельность уже имеющихся служб для оказания паллиатива.

В помощи нуждаются почти 2 миллиона россиян

- Есть конкретные данные о том, каковы реальные потребности в паллиативной помощи в России?

- По данным Минздрава, в паллиативной помощи, которая оказывается пациентам с неизлечимыми заболеваниями, в настоящее время нуждаются около 600 тыс. человек последнего года жизни. И примерно половине из них требуется обезболивание. Это если мы говорим об азах паллиативной помощи. В более широком смысле потребности в паллиативной помощи значительно масштабнее - она нужна примерно двум миллионам человек. Разумеется, это уже люди не последнего года жизни, а те, кто получает специализированную лечебную помощь и частично паллиативную помощь.

Как я уже сказала, существует несколько моделей паллиатива. Например, сейчас в онкологии рассматриваются варианты помощи пациентам, в которых специализированное лечение сочетается с паллиативом, реабилитацией, психологической и социальной поддержкой. Это как раз тот самый индивидуальный подход, направленный на уменьшение страданий больного.

Невозможно рассуждать в общем, потому что у каждого пациента свои проблемы. Причем если есть боль - она выходит на первый план. Паллиативная помощь в первую очередь направлена на облегчение тягостных симптомов для улучшения качества жизни. Можно в последний месяц и даже в последнюю неделю менять самые дорогие химиотерапевтические средства, капать дорогостоящие лекарства, которые будут стимулировать работу легких, печени и других внутренних органов. Но если при этом человек измотан невыносимой болью, он может отказаться от лучевой терапии, которая могла бы изменить ход его болезни и спасти жизнь. А все потому, что нет сил терпеть. И вот это крайне важный момент! Как онколог знаю, что врачи борются за жизнь пациента до последнего. Если я еще могу сделать лучевую терапию, попробовать новое лекарство, а пациент готов это лечение принять, жизненно необходимо действовать, облегчив боль. Тем более что это возможно - за последние несколько лет ситуация с доступностью обезболивания значительно улучшилась. Мы научились определять потребности таких препаратов, скорректировали нормативно-правовое регулирование. В итоге с 2014 года, например, использование анальгетиков выросло в четыре раза.

- В каких случаях неизлечимо больного пациента направляют в хоспис?

- Необходимость и объем паллиативной помощи определяет врачебная комиссия, исходя из каждой конкретной ситуации. Есть больные, например, которые должны находиться под постоянным медицинским наблюдением. Иногда на переводе в хоспис настаивает сам пациент, объясняя это тем, что не хочет быть обузой. Так что в некоторых случаях самым оптимальным решением, действительно, является хоспис, где человеку смогут оказать и медицинскую, и социальную, и психологическую и духовную помощь.

Стереотипное представление, что хоспис – это дом смерти, где люди доживают последние дни в страшных муках, давно ушел в прошлое. Когда пациент попадает в качественный хороший хоспис довольно часто можно услышать: «Я здесь как в раю! Как жаль, что я не был здесь раньше, месяц назад».

ВАЖНО!

Кто вправе рассчитывать на паллиативную помощь

Развитие паллиатива во всем мире начиналось с помощи онкобольным в терминальной стадии, однако она необходима и другим пациентам с неизлечимыми заболеваниями, особенно в конце жизни. Это больные после тяжелых инфарктов и инсультов - с необратимыми нарушениями мозгового кровообращения, пациенты с различными формами деменции, в том числе болезнью Альцгеймера в терминальной стадии.

В паллиативной помощи также нуждаются больные после травм, находящиеся в вегетативном состоянии. Паллиатив нужен и пожилым одиноким людям, таких пациентов часто называют «узниками квартир». Они часто страдают запорами, стоматитами, у них могут быть нарушения глотания, появляются пролежни, которые превращаются в хронические раны. Их нужно правильно обрабатывать, поэтому качественный паллиатив невозможен без медсестры.

В действительности, если брать финансовую сторону, паллиативная помощь не стоит больших денег. В России ее оказывают бесплатно за счет региональных бюджетов. Однако правительство держит эту тему под контролем и всячески поддерживает дополнительными финансовыми вливаниями. Например, в прошлом году субъектам федерации было перечислено больше 4 млрд рублей на закупку необходимых лекарственных препаратов, оборудования, обучение персонала.