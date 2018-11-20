2018-11-20T13:34:12+03:00
Пресс-релизы

Радиостанция «Комсомольская правда» и московские клиники обсудили, что ждет медицину в будущем

В отеле Мариотт Гранд 16 ноября состоялся круглый стол на тему «Медицина новой эры: персонализированный подход», организованный Радио «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года–2018»
Поделиться:
Радио «Комсомольская правда» организовала круглый стол на тему «Медицина новой эры: персонализированный подход»Радио «Комсомольская правда» организовала круглый стол на тему «Медицина новой эры: персонализированный подход»
Изменить размер текста:

Спикерами круглого стола выступили:

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»;

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас»;

Наталья Сидорова, управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Зарубина Дарья, исполнительный директор компании Bionika Digital.

Открывая круглый стол, Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда» высказала мнение, что медицина стоит на пороге новой революции. Технологии, методы лечения, фармацевтика, и лабораторная диагностика перестраиваются на индивидуальный подход к предмету, и предложила обсудить: каковы перспективы персонализированной медицины в России, какие препятствия стоят на этом пути?

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас», отметил, что мы живем в эпоху трансформационного перехода, когда у человека есть доступ к абсолютно любым знаниями. Поскольку информация легко передается, в том числе информация о здоровье и новых разработках в области медицины, пациент получает большой доступ к ложной информации и дезинформации. Встречаются даже ситуации, когда пациенты на приемах начинают высказывать знания, которыми, по их мнению, они обладают в большем объеме, нежели врач или профессор. Врачи на сегодняшний день сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо обладать очень уверенными навыками коммуникации, ведь приходится доказывать обоснованность и корректность своего лечебного и диагностического подхода. Сложная задача стоит и перед клиниками: частной медициной и государственным здравоохранением – коммуникация с пациентом. Врач персонализированной медицины сегодня – это врач, обладающий уверенными навыками общения, имеющий высокие потребности поиска и обработки информации, постоянно обучающийся новым подходам и технологиям.

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас»

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас»

Наталья Сидорова, Управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ рассказала присутствующим о новой системе - электронный больничный лист, который позволит уйти от бумажного листа взаимодействия и тем самым сэкономит время и минимизирует работу врачей и работодателей. Только за прошедший год по всей России было выдано более 4 млн таких больничных листов. Примечательно, что электронный больничный лист сокращает работу врача в среднем на 2-2,5 минуты, отметила докладчица.

Наталья Сидорова, Управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Наталья Сидорова, Управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Зарубина Дарья, Исполнительный директор компании Bionika Digital обратила внимание, что специализированные медицинские СМИ сегодня тоже стоят на пороге трансформации. СМИ переориентируются на пациентов, которые понимают свою ответственность. Образованность аудитории в сфере медицины постепенно растет. Тенденция ориентирована на пациента, который обращается не только за медицинской помощью во время болезни, но и с целью поддержания здорового образа жизни, профилактики, увеличения продолжительности жизни. Новая парадигма для СМИ медицины – это не только достоверность и актуальность, а еще и обоснованность информации, чтобы не навредить.

Зарубина Дарья, Исполнительный директор компании Bionika Digital

Зарубина Дарья, Исполнительный директор компании Bionika Digital

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2018».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018». Актуальные темы о медицине слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда», на волне 97, 2 FM каждый понедельник в 15:05 по московскому времени.

Бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018»

Бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018»

Для справки: «Клинике года - 2018» - ежегодный проект медицинских и лечебно-профилактических учреждений, который стартует на радиостанции «Комсомольская правда» третий год подряд. За это время проект, успел обрести широкую известность, как в профессиональной медицинской сфере, так и среди многочисленных радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».

В 2018 – 2019 гг. принять участие в конкурсе, как и прежде, могут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. По замыслу организаторов основными целями конкурсного проекта являются популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов. С другой стороны, участие в проекте «Клиника года» - прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Организаторы проекта отмечают исключительную объективность в определении победителей и лидеров конкурса «Клиника года – 2018», поскольку голосование является народным и общедоступным.

Подробности смотрите на сайте https://www.clinica.kp.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов
Участник скандальных гонок на Gelandewagen будет выдворен из России
В Бразилии нашли термитники возрастом 3800 лет
В СК рассказали, сколько детей погибло от рук преступников в 2018 году
Госдума приняла закон о бюджете ПФР на следующий год
В армии появится обязательный курс по защите гостайны
В Португалии при обрушении шоссе погибли два человека
Владения Российского Деда Мороза в Великом Устюге вырастут вдвое
Саудовская Аравия найдет другие источники оружия, если союзники откажутся сотрудничать
100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"
Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября
Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan
Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам
Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов
WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма
Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44
Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы
Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен