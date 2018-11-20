Радиостанция «Комсомольская правда» и московские клиники обсудили, что ждет медицину в будущем

Спикерами круглого стола выступили:

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»;

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас»;

Наталья Сидорова, управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Зарубина Дарья, исполнительный директор компании Bionika Digital.

Открывая круглый стол, Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда» высказала мнение, что медицина стоит на пороге новой революции. Технологии, методы лечения, фармацевтика, и лабораторная диагностика перестраиваются на индивидуальный подход к предмету, и предложила обсудить: каковы перспективы персонализированной медицины в России, какие препятствия стоят на этом пути?

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас», отметил, что мы живем в эпоху трансформационного перехода, когда у человека есть доступ к абсолютно любым знаниями. Поскольку информация легко передается, в том числе информация о здоровье и новых разработках в области медицины, пациент получает большой доступ к ложной информации и дезинформации. Встречаются даже ситуации, когда пациенты на приемах начинают высказывать знания, которыми, по их мнению, они обладают в большем объеме, нежели врач или профессор. Врачи на сегодняшний день сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо обладать очень уверенными навыками коммуникации, ведь приходится доказывать обоснованность и корректность своего лечебного и диагностического подхода. Сложная задача стоит и перед клиниками: частной медициной и государственным здравоохранением – коммуникация с пациентом. Врач персонализированной медицины сегодня – это врач, обладающий уверенными навыками общения, имеющий высокие потребности поиска и обработки информации, постоянно обучающийся новым подходам и технологиям.

Карасев Александр, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас»

Наталья Сидорова, Управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ рассказала присутствующим о новой системе - электронный больничный лист, который позволит уйти от бумажного листа взаимодействия и тем самым сэкономит время и минимизирует работу врачей и работодателей. Только за прошедший год по всей России было выдано более 4 млн таких больничных листов. Примечательно, что электронный больничный лист сокращает работу врача в среднем на 2-2,5 минуты, отметила докладчица.

Наталья Сидорова, Управляющая Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Зарубина Дарья, Исполнительный директор компании Bionika Digital обратила внимание, что специализированные медицинские СМИ сегодня тоже стоят на пороге трансформации. СМИ переориентируются на пациентов, которые понимают свою ответственность. Образованность аудитории в сфере медицины постепенно растет. Тенденция ориентирована на пациента, который обращается не только за медицинской помощью во время болезни, но и с целью поддержания здорового образа жизни, профилактики, увеличения продолжительности жизни. Новая парадигма для СМИ медицины – это не только достоверность и актуальность, а еще и обоснованность информации, чтобы не навредить.

Зарубина Дарья, Исполнительный директор компании Bionika Digital

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2018».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018». Актуальные темы о медицине слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда», на волне 97, 2 FM каждый понедельник в 15:05 по московскому времени.

Бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018»

Для справки: «Клинике года - 2018» - ежегодный проект медицинских и лечебно-профилактических учреждений, который стартует на радиостанции «Комсомольская правда» третий год подряд. За это время проект, успел обрести широкую известность, как в профессиональной медицинской сфере, так и среди многочисленных радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».

В 2018 – 2019 гг. принять участие в конкурсе, как и прежде, могут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. По замыслу организаторов основными целями конкурсного проекта являются популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов. С другой стороны, участие в проекте «Клиника года» - прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Организаторы проекта отмечают исключительную объективность в определении победителей и лидеров конкурса «Клиника года – 2018», поскольку голосование является народным и общедоступным.

Подробности смотрите на сайте https://www.clinica.kp.ru