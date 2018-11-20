Агния Осина на прощании с отцом: Я не вправе судить, но папа все сделал сам

Он умер прозаически. Миллионы телезрителей последние годы его жизни с горечью глядели с телеэкранов на изуродованные болезнью внешность и личность. Кто-то жалел Евгения Осина, кто-то злился на то, что из его слабости и немощи делают шоу. Алкоголизм забрал у музыканта все: семью, карьеру, друзей, здоровье и жизнь. В последние годы он только и говорил, что о сорванных гастролях и потерянных деньгах. На самом деле его давно никто никуда не звал, никаких гастролей у него не намечалось, многое, из того, что рассказывал исполнитель «Плачет девушка в автомате», было выдумкой. Он жил в иллюзиях, в том числе и насчёт того, что сможет из этого выбраться. Женя Осин своих пороков не признавал, более того, придумывал все новые оправдания своим бесчисленным видео и фото давно опустившегося человека - то провокация журналистов, то «подстава» друзей и даже вероломство поклонников.

Музыкант Евгений Осин в 2006 году.Фото: Рамиль Галиев

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678268" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.

Музыкант нередко жаловался на одиночество, при этом отталкивал немногих оставшихся близких. Постоянно рядом с ним находиться было тяжело, но за Евгением Осиным все время кто-то присматривал, как мог.

Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года от остановки сердца.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его бывшая жена Наталья Черемисина, родившая ему дочь, давно ушла от него. Причиной стала именно зависимость артиста. Женщина никогда не рассказывала о том, что происходило между ними все эти годы. Но сделала исключение в телепрограмме, которую уже снимали в память об отце ее 16-летней Агнии.

Наталья вместе с дочкой навещала бывшего мужа за два дня до смерти. А Агния, продолжая надеяться, что папа перестанет пить, снова пыталась вынести из дома алкоголь.

Андрей Разин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Евгения Осина осталась и сестра по матери. Альбина тоже была с ним добра и заботилась о брате до последнего. Именно она, тщетно пытаясь дозвониться по телефону, пришла к нему в квартиру и обнаружила его бездыханное тело 17 ноября 2018 года. Организм был смертельно измождён, сердце остановилось.

На прощание с музыкантом пришли знаменитости, среди которых был Андрей Разин, Владимир Левкин, Дана Борисова, его близкие и, конечно, поклонники.

Дана Борисова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соболезнования выражали бывшей жене Евгения Осина, дочери и сестре.

Агния написала для папы стихотворение. В нем были такие строки: «Я не вправе судить, но папа все сделал сам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678617" frameborder="0"></iframe> Родные, близкие и поклонники провожают в последний путь Евгения Осина.На прощание с музыкантом пришли знаменитости, среди которых был Андрей Разин, Владимир Левкин, Дана Борисова, его близкие и, конечно, поклонники.

Ее мама, еле сдерживаясь, сказала: «Женька, спасибо тебе за такую дочь и за все хорошее, что у нас было. И прости!».

А сестра Альбина добавила: «Он никогда не был один, он всегда был с нами. Для нас ты самый близкий и родной. И все что могли в этой тяжёлой ситуации, мы делали. Спи спокойно! Мы все вместе, любим тебя и будем помнить!»

Сестра Евгения Осина Альбина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то из его окружения сказал: «Мы не смогли его вытащить, но все пытались».

Владимир Левкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А коллеги, обращаясь к дочери, напомнили Агнии о том, что больше всех в жизни он любил именно ее: «Дочь может гордиться таким папой. Его песни всегда будут петь и звучать».

Евгения Осина предадут земле на Троекуровском кладбище столицы.

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