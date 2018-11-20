2018-11-20T16:01:23+03:00
Здоровье

Кто решает, что пациенту нужна паллиативная помощь?

На вопросы читателей отвечает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Диана Невзорова
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Родственник борется с онкологическим заболеванием, прошел несколько курсов химиотерапии. В последнее время состояние заметно ухудшилось. В онкологическом диспансере сказали, что не факт, что он сможет воспользоваться услугами хосписа. По словам врача, это решает специальная комиссия. Не могли бы вы прояснить процедуру получения паллиативной помощи?

Татьяна Л. Нижний Новгород

– Прежде всего, хочу призвать автора вопроса не паниковать - паллиативную помощь, когда она потребуется, ваш родственник получит в любом случае, - говорит главный врач Хосписа №1 им. В.В. Миллионщиковой, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи Диана Невзорова. - Если пациент уже лечился у онкологов и его диагноз подтвержден результатами биопсии, то направление даст участковая служба или онколог. То есть любой, и это хочется особо подчеркнуть, лечащий врач больного.

Вопрос о привлечении врачебной комиссии, в которую входят лечащий врач, заведующий лечебным учреждением и другие специалисты, может встать, только если онкологический диагноз гистологически не верифицирован. Такое бывает, и нередко. Также через врачебную комиссию паллиативную помощь получают неонкологические больные. Это определенная законодательством процедура.

По существу, главное - чтобы вашему близкому человеку оказывалась именно такая помощь, какая ему нужна на каждом этапе развития болезни. Обычно вначале пациенты получают больше специализированного, направленного на продление жизни лечения, а паллиатива меньше. По мере прогрессирования болезни доля паллиатива возрастает. Сейчас в онкологии, вообще рассматриваются модель комплексной помощи - специализированное лечение и увеличение паллиативной помощи вместе с реабилитацией, восстановительным лечением, а также психологической и социальной поддержкой. Это тот идеал, к которому стремится система – правильное удовлетворение запросов пациентов и их семей.

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