2018-11-20T16:18:06+03:00
Звезды

Виталина Цымбалюк-Романовская добилась уголовного дела против Элины Мазур

Началось осеннее обострение громкого скандала, связанного с именем Армена Джигарханяна.
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Виталина утверждает, что Элина распространяла в СМИ конфиденциальную информацию о членах ее семьи без ее ведомаВиталина утверждает, что Элина распространяла в СМИ конфиденциальную информацию о членах ее семьи без ее ведомаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По заявлению бывшей жены Армена Борисовича вчера возбудили уголовное дело по 137-й статье УК РФ (неприкосновенность частной жизни) в отношении Элины Мазур. Напомним, год назад Элина была представительницей Виталины Цымбалюк-Романовской и всеми силами пыталась вернуть ей мужа. В середине октября 2017 года Армен Джигарханян поссорился с женой, скрылся от нее в больнице, а потом подал на развод. Вернуть Джигарханяна в семью так и не удалось. Отношения между Виталиной и Элиной разладились.

И теперь Виталина утверждает, что Элина распространяла в СМИ конфиденциальную информацию о членах ее семьи без ее ведома.

Сама же Элина Мазур отрицает наличие уголовного дела против нее Фото: НТВ

Сама же Элина Мазур отрицает наличие уголовного дела против нееФото: НТВ

- Действительно, в отношении Мазур возбудили дело, - подтвердила нам Виталина, -. Элина распространяет ложную информация обо мне и моей семье. Кроме того, в эфире одного популярном телешоу она по собственной инициативе рассказала о болезни моей мамы (речь шла об онкологии – Ред.). Я не давала ей на это полномочий. Мои ближайшие родственники о болезни мамы не знали. Когда они об этом услышали, у них был шок.

Сама же Элина Мазур отрицает наличие уголовного дела против нее. И сердится, мол, подобные сведения наносят урон ее деловой репутации, чести и достоинству. По ее мнению, цель оппонентов: оказать на нее психологическое воздействие, поскольку Элина является свидетелем обвинения по уголовному делу против Цымбалюк-Романовской, обвиняемой по той же 137-й статье.

Напомним, сейчас идет процесс против бывшей жены Армена Джигарханяна, обвиняемой в том, что она распространила в СМИ съемку, сделанную скрытой камерой в рабочем кабинете народного артиста.

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