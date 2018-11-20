Кто может работать волонтером в хосписе?

Какую реальную помощь могут оказать волонтеры в хосписе? Мне бы очень хотелось поработать добровольцем, но не знаю, справлюсь ли, сама я не медик.

Елена Смирнова, Москва

- Волонтерская помощь в паллиативе очень важна – добровольцы, по сути, делают то, что нельзя приобрести за деньги, - уверена председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, кандидат медицинских наук Диана Невзорова. - Само понятие «паллиатив» произошло от лат. «рallium», что в переводе означает «плащ» или «забота», «обнять», «укрыть». Паллиативная помощь - это особая философия, особый подход, позволяющий улучшить качество жизни неизлечимо больного человека. Она требует неравнодушия, искренности и открытости, умения понять чувства другого. В психологии есть такой термин «эмпатия» - это умение сочувствовать, сострадать. Паллиатив как раз об этом. Ведь как бывает, довольно часто пациент сердится, скандалит, но причина вовсе не в том, что он не получил желаемое, он просто расстроен из-за своей беспомощности.

Конечно, помогать неизлечимо больным людям непросто. Поэтому чтобы не допустить эмоционального выгорания, нужно заниматься тем, что действительно получается и нравится. Можно, например, координировать сбор средств для покупки того, что необходимо: книг, канцелярских принадлежностей или любимых фильмов, которые потом посмотреть вместе в свободное время. Накануне праздника неплохо подумать о подарках, сочинить поздравления и так далее.

Находясь в хосписе, волонтеры могут организовать концерт или обустроить палаты пациентов так, чтобы интерьер был веселее. Если это детский хоспис, можно оборудовать игровую комнату, расклеить по стенам забавные постеры или наклейки. Добровольцам это вполне по силам, достаточно бросить клич в соцсетях.

Волонтер может постричь больного и тем самым поднять ему настроение. Может подружиться и приходить в выходные дни. Иногда даже активно общаться не нужно, достаточно просто находиться рядом, например, во время прогулки. Волонтер может вместе с пациентом вести ежедневник. Они могут кому-то позвонить или написать письма. Некоторым больным нужна юридическая поддержка. Вместе с добровольцем они могут составить необходимый документ. На самом деле вариантов помощи огромное множество. Она нужна и востребована, ее ждут и в ней нуждаются.