Кто должен помочь с уходом за лежачим больным, если нет специалистов?

У моей престарелой матери очень тяжелое заболевание с неблагоприятным прогнозом для жизни. Она практически лежачая больная. Мы живем в небольшом городке, и в нашей районной поликлинике нет специалистов по оказанию паллиативной помощи. К тому же, мы сталкиваемся со случаями недоброжелательного отношения со стороны медицинского персонала поликлиники. Скажите, кто в этой ситуации должен оказывать паллиативную помощь?

Александра В. Челябинская область

- К сожалению, система оказания паллиативной находится на стадии формирования, - поясняет главный врач Хосписа №1 им. В.В. Миллионщиковой, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи Диана Невзорова. - Пока учреждений, обеспечивающих паллиативный уход, в России явно недостаточно. Согласно законодательству, специализированная помощь такого рода оказывается в стационарной или амбулаторной форме медицинскими работниками, прошедшими специальное обучение. В частности, обучение медицинским вмешательствам, направленным на избавление от боли и облегчение тяжести состояния.

Практически, лежачие больные должны находиться в специализированном стационаре. Если такой возможности нет - обслуживаться патронажной службой на дому. Такая форма помощи, как патронаж для маломобильных граждан, сейчас в стране активно развивается. Если создается патронажная служба в поликлинике, то в ней должен быть специалист по паллиативной помощи. Если такого специалиста нет – вопрос ложится на плечи неспециализированных медицинских учреждений, то есть врачей и медсестер общей практики.

Невнимательное отношение к такого рода больным, конечно же, ни в коем случае недопустимо, и требует отдельных разбирательств. Понятно, речь идет еще и о человеческом факторе. Конечно, врач-онколог загружен своей работой, терапевт и невролог – своей. Но у них должны быть знания, навыки и желание увидеть насущные проблемы пациента и помочь. Ведь паллиативная поддержка и предполагает, прежде всего, индивидуальный подход.