2018-11-20T17:11:08+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Иду на ВИЧ!

III Всероссийская экспедиция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию завершилась в Калининградской области
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Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Калининградская область.

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Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», стартовав пять месяцев назад в Петропавловске-Камчатском, докатилась до финальной точки: Калининградской области - региона, оторванного от метрополии, центра Европы, туристической мекки и, крупных портов.

О ВИЧ здесь узнали в конце 80-х, когда он добрался сюда по морю. В 90-х распространению инфекции способствовал всплеск наркомании. Нынешняя заболеваемость - остаточные явления той неспокойной эпохи. Можно сказать, ситуация нормализовалась.

К СВЕДЕНИЮ

III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» организована Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом. Она стартовала 12 июня на Камчатке. Маршрут, направленный на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, прошел через 30 регионов (120 городов). Обследовано 44 336 тысяч человек. В общей сложности преодолено 50 006 километров, то есть гораздо больше протяженности Экватора.

По Калининградской области мобильные пункты тестирования проехали 527 километров, побывал в четырёх городах, протестировано 446 человек. Волонтёры раздали последние листовки, медики взяли пробы, прочитали краткие лекции, ответили на вопросы.

По данным руководителя калининградского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Николая Черкеса, за 10 месяцев текущего года среди более 230 тысяч обследованных калининградцев выявляемость ВИЧ уменьшилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Но главная общероссийская проблема - нежелание людей заботиться о себе и заниматься профилактикой - здесь, в самой западной точке России, проявляется так же ярко, как и на всей остальной территории. А ведь главная группа риска - очень занятые работой и не занятые своим здоровьем.

По словам специалистов, молодежь сейчас в этом вопросе довольно продвинута, но старшее поколение о ВИЧ не знает вообще и не хочет. Более того - среднестатистический россиянин боится узнать о «срамной болезни», а узнав - стесняются её и не лечатся.

Выступая на итоговом мероприятии, помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова сказала, что третья Экспедиция отличается тем, что она затронула не только областные, краевые и республиканские центры, но и удалённые от них города. В перспективе планируется охватить не затронутые пока южные регионы и районы Крайнего Севера.

Итак, III Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» закончилась. Не обязательно ждать четвертую акцию, проходите обследование в местных центрах по борьбе со СПИДом или даже в любой районной поликлинике по месту жительства, заботьтесь о своем здоровье.

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