Дневник голодающего депутата. Часть 5: Когда все закончится, первым делом съем пирожное

Пошла последняя неделя! В пятницу завершающий день моей «министерской» диеты. Последний раз сходил на рынок с жестким лимитом в 875 рублей — это деньги на недельный набор продуктов. Купил свой обычный набор, я о нем уже не раз рассказывал. Из нового — кочан капусты. Потушил с курицей. Пальчики оближешь!

Вообще, проблема не в том, что не хватает каких-то конкретных продуктов. Конечно, хочется и колбасы, и сыра, и рыбы, и мяса. Но и овощи с курицей тоже вкусно. Я вообще не избалованный в этом плане человек, не деликатесами в обычной жизни питаюсь. Вопрос в количестве еды. Те порции, которые я могу себе позволить, их для взрослого человека явно недостаточно.

Поэтому когда жена спрашивает, что мне приготовить на первый день после диеты, чего мне больше всего хочется, я не знаю, что ей ответить. Хочется просто наесться, почувствовать себя сытым. А не только заглушить голод, как я делал все это время.

Министерский завтракФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ну и на сладком точно оторвусь. Каюсь, люблю сладости, но могу позволить только карамельки. Обязательно съем какое-нибудь пирожное, когда «голодовка» закончится.

Кажется, самый большой удар диета нанесла по моей работоспособности. Усталость и раздражительность стали нормой и очень мешают в работе. Там, где нужна энергия и усидчивость, таких ресурсов не находится.

Жена продолжает каждый день пытаться меня чем-то подкормить, отговорить от диеты. Пугает всякими ужасными последствиями для здоровья. Но я думаю, что для довольно молодого организма это все пройдет бесследно. Конечно, если годами так питаться, ничего хорошего не жди;

КСТАТИ

Скандал с участием Николая Бондаренко и министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой разгорелся 12 октября. На заседании рабочей группы регионального парламента обсуждали, как изменить в регионе прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Чиновница предложила увеличить его на 288 рублей, депутат пытался убедить, что это очень мало. В пылу дискуссии Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на 3,5 тысячи рублей в месяц и посоветовала питаться «макарошками». Правда, сама от такого испытания отказалась. После волны народного возмущения министра уволили, а депутат, так и не дождавшись меню «министерской диеты», решил на своем опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на такую сумму.