РПЦ: Главный храм ВС РФ воплотит память о подвиге народа

Главный храм Вооруженных сил России, который возводится на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, воплотит память о подвиге, совершенном народом в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник заявил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид (Калинин) выступая на церемонии открытия выставки «Современная русская церковная архитектура» в Венеции.

Проект Главного храма Вооруженных сил России Калинин назвал "ядром выставки в Венеции", которая проводится в рамках "Русских сезонов-2018".

"Почти 30 миллионов человек погибло. И мы, - сказал священник,- не можем не воздать им память. Для этих усопших храм Воскресения – это храм надежды. А для нас это храм, который отдает дань памяти всем тем, кто пострадали в те страшные годы с разных сторон".

На выставке представлен макет будущего собора Воскресения Христова – Главного храма Вооруженных сил России, строительство которого идет на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. Сроки строительства оригинала выдерживаются, он будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны на народные деньги.

"На сегодняшний день более 30 тысяч жертвователей внесли свой вклад в строительство храма - как физические лица, так и организации. Это центр духовности. Уверен в том, что храм - как он сейчас выглядит – будет построен в обозначенные сроки", - сообщил председатель правления фонда "Воскресение" Александр Алексеев на открытии выставки в Венеции.

СПРАВКА "КП"

По информации главного архитектора, автор проекта Дмитрия Смирнова пространство Главного храма Вооруженных сил России "будет пронизано символами, связанными с историей Великой Отечественной войны". Центральный барабан храма диаметром 19 метров 45 см повторяет год окончания Великой Отечественной войны. На территории комплекса будет расположена галерея памяти длинною 1418 шагов – по количеству дней и ночей войны, в которой с помощью технологии микрофотографии поместят 33 миллиона фотографий участников Великой Отечественной.

Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Храм и беднота

Владимир ВОРСОБИН

Новость, что министерство обороны собирается строить в парке «Патриот» почти стометровый храм, поначалу не выглядела особенной. Храм так храм. Пусть в странном для православия (судя по эскизам) стиле «милитари», но с другой стороны – какие претензии к стилю? Храм армейский. Не соглашусь с теми, кто ядовито осмеивает святой проект. (подробности)