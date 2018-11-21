Актриса сериала «Желтый глаз тигра» Агния Кузнецова: Я против шоу, в которых детей превращают в маленьких эгоистов

Сериал «Желтый глаз тигра», который с понедельника идет на Первом канале, переносит нас в СССР 80-х. У Агнии Кузнецовой в этом фильме роль-перевертыш. В первой серии она предстает коварной злодейкой Татьяной, которая соблазняет главного героя Сергея (Павел Прилучный), а затем ссорит его с первой любовью. Но уже во второй серии Татьяна вдруг становится великодушной и внимательной.

- Она, конечно, избалованная московская барышня, - рассказывает о своей героине Агния. - Единственная дочка в семье, которой разрешалось все. Она может поступить в институт, не сдавая никаких экзаменов, по блату. Поэтому у нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка - получать все, что хочется. Сергей ей очень понравился, и она хочет его забрать - как игрушку. Думаю, что в принципе могу играть таких девчонок - оторв, кокетливых, классных, интересных. Не голубых героинь.

- Голубая героиня - это какая?

- Та, что все время страдает, плачет по своей несчастной любви. Поэтому для меня Татьяна - это лучший вариант. У роли есть очень классное развитие. Любая актриса согласится на такое - играть разные состояния, разный возраст, от студентки до женщины с детьми.

- В середине фильма она серьезно заболевает. Не страшно было такое играть?

- Это очень интересно, круто, прямо замечательно! Причем это был первый съемочный день. Даже смешно - именно в самом начале работы сыграть финал своей истории. Мы снимались в реальной больнице, я была в инвалидной коляске, лысая, все от меня шарахались.

- Уже во второй серии вы рожаете. Зрители видят вас с малышом на руках. Как вы справлялись с младенцем на съемках?

- На съемочной площадке самое худшее - это дети, поэтому мне помогала замечательная Раиса Рязанова, которая сыграла мою няньку. Младенцев все время меняют, то одного принесут, то другого. Один орет, другой не хочет сниматься, третий боится. Паша Прилучный надо мной смеялся - он-то отец семейства уже. И вот Раиса Рязанова успокаивала всех этих орущих детей, которые очень затрудняют съемочный процесс.

- Когда-нибудь вы тоже наверняка станете мамой. Разрешите снять в кино своего ребенка?

- Нет, конечно! Ни в каком возрасте! Я не осуждаю тех женщин, которые разрешают, потому что, видимо, у них есть на то какие-то причины. Думаю, те, кто отдает своих младенцев сниматься в кино, - это люди, которые не знают, что такое съемочный процесс. И, видимо, они очень нуждаются в деньгах. Ведь нельзя прославиться, снявшись младенцем в фильме. Зачем еще тогда тащить ребенка на площадку?

- А с какого возраста, по-вашему, ребенку уже можно сниматься?

- Да ни с какого! Зачем тащить детей в эту сложную профессию? Я вообще против всех этих телевизионных проектов, когда детей с самого рождения приучают только к тому, что ты должен состояться. Поощряют их самолюбие, тщеславие, выращивают из них маленьких эгоистов. Он еще ни хрена не умеет, а уже что-то поет! Да, есть единичные случаи - например, певица Пелагея уже с пяти лет была готовой певицей. Но это человек, Богом поцелованный. В основном же на телевидении выступают дети, у которых просто сумасшедшие мамаши, которые сами хотят славы. Они куда-то тащат детей, портят их, даже если они талантливые. Ребенок думает, что он может получить любовь, только если ему будут аплодировать. Понимаете? Если он что-то хорошо сделает - выше всех прыгнет, сломав позвоночник, или самую высокую ноту возьмет. Тогда мамочка его полюбит и похвалит. Это все вредно детям. Человек должен во взрослом возрасте выбирать, чего он хочет.

«Желтый глаз тигра». Понедельник - четверг, 21.45, Первый.