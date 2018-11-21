Марина Орлова: Во время съемок «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» исчезли миллионы

Вокруг картины «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», снятой по сценарию юмориста, вот-вот разразится скандал. Напомним: в этом фильме Михаил Задорнов планировал сыграть президента США, но из-за болезни успел выступить только в небольшой роли рассказчика.

Работу над картиной продолжила команда во главе с продюсерами Максимом Забелиным, Мариной Орловой и режиссером Дмитрием Панченко. Главную женскую роль в фильме сыграла Марина Орлова, которую сейчас называют «последней музой» Задорнова. Пилотный вариант планировалось сначала показать в день рождения сатирика. Потом - в годовщину смерти. Но лента так и не вышла. Почему?

В фильме Марина выступила продюсером, а заодно сыграла главную женскую роль. ФОТО: Кадр из фильма

Хотел пригласить Никиту Михалкова

- За всю мою жизнь у меня было двое настоящих друзей - это Максим Забелин и Дмитрий Панченко, - рассказывает «КП» Марина Орлова. - С Задорновым меня познакомил Максим, который вел с Михаилом Николаевичем передачу «Неформат» на радио и показал ему однажды мои песни. Михаил Николаевич захотел со мной познакомиться, мы стали вместе гастролировать. Задорнов часто читал мне свои рассказы, пьесы и сценарии, пока мы переезжали из города в город. И я начала уговаривать его снять фильм по одному из его сценариев. Он даже переделал его под меня, используя какие-то мои смешные фразочки. Говорил, что лучше меня эту роль никто не сыграет. Мы вместе обсуждали сцены и персонажей.

Его многие отговаривали снимать этот фильм. Михаил Николаевич провел читку в Театре содружества актеров Таганки, чтобы проверить, интересна ли зрителям эта история, понаблюдать, какие моменты вызывают смех. Велта Яновна (первая супруга сатирика. - Ред.) тоже приходила. Ее мнение Задорнову было важно. Реакция зрителей была позитивной, и мы стали думать, кто эту картину смог бы срежиссировать. Я сразу вспомнила о своем друге - режиссере Диме Панченко. Рассказала Диме о проекте, он ухватился за эту идею. Мол, поработаем вместе, это такой опыт!

Был еще один фактор, и я должна в нем признаться, Дима брал у меня взаймы, а вернуть долг не мог, так как у него не было работы. И я подумала дать ему эту работу. Он стал просить меня познакомить его с Задорновым. Я заговаривала с Михаилом Николаевичем о некоем моем друге, режиссере. Но Задорнов хотел взять режиссером Никиту Михалкова или Александра Баранова (снял сериал «Участок». - Ред.). Я его переубедила. Сказала, что, если взять режиссера неизвестного, автор сможет все контролировать, выбирать актеров, репетировать с ними - сделает фильм так, как ему хочется...

Было решено: Дима будет режиссером, а мы с Максимом - продюсерами. Задорнов так мне и сказал: «Маринушка, будешь контролировать этих мужиков».

Мы взялись за работу. Решили открыть кинокомпанию «Задорное кино». Панченко убедил нас, что будет проще, если он сам станет директором новой кинокомпании. И в итоге оформил компанию в своей квартире.

Задорнов не очень-то доверял Диме. Они все время спорили на кастинге. Мне казалось, что Дима его жутко раздражал. Мы даже обедали за разными столами. Я была между двух огней, пытаясь их примирить... Был момент, когда Михаил Николаевич мне прямо сказал, что намерен сменить режиссера, но вскоре он узнал о своей болезни, и ему стало не до Димы... Задорнов ушел из жизни, когда работа над фильмом еще не была закончена. А денег уже не хватало. Ради памяти Михаила Николаевича Дима Панченко предложил организовать сбор народных денег. Средства собрали. И вдруг выясняется, что денег на фильм опять не хватает!

Дочь писателя Елена Задорнова (стоит) согласилась на роль советницы президента. ФОТО: кадр из фильма

«Задолжал огромную сумму»

- Сколько денег исчезло?

- Этот вопрос нас с Димой и поссорил! Весной, когда пришла очередная сумма на счет компании, я попросила его показать мне, как будут расходоваться средства. Пошутила: мол, хочу наглядно увидеть, почему и на этот раз я не получу зарплату. Дима тут же изменился. Резко. Написал мне письмо, что дружить больше не хочет. Я ответила, что дружба - дело добровольное, но с деньгами-то что? Дима заявил, что оскорблен, и стал от меня прятаться...

Я не рискну назвать точную сумму, которая пропала. Вероятно, речь может идти о нескольких миллионах (по некоторым данным, бюджет фильма Задорнова составил около 50 млн. руб. - Ред.). Этим сейчас занимается мой адвокат.

- Сколько Панченко вам задолжал лично?

- Около двух миллионов. За главную женскую роль я считаю справедливым получить ровно столько же, сколько получил другой главный герой картины - Миша Башкатов. А за продюсерскую работу столько, сколько получит второй продюсер - Максим Забелин. Но Дима говорит, что готов только на 150 тысяч рублей, а больше, говорит, ты ничего не получишь. Деньги я еще заработаю, бог с ними. Но предательство всегда возвращается бумерангом.

Еще до работы над этой картиной, в 2014 году, Дима занял у меня крупную сумму денег. Написал расписку, что обязуется вернуть долг в 2015 году. Сроки прошли. Начались клятвы, слезы, мольбы об отсрочке. Он написал новую расписку, потом еще. У меня уже коллекция расписок... Дима даже сумел внушить мне чувство вины: мол, у него и так плохо все в жизни, а тут еще я требую вернуть долг! И однажды я даже попросила у него за это прощения! Представляете?! Мне совестно стало, что человек нуждается, а я про деньги!

Между тем за время, пока шла работа над фильмом, Дмитрий закрыл часть своих кредитов.

Режиссер Дмитрий Панченко. Фото: кадр из фильма

- А сколько он взял у вас в долг?

- У меня лично 1 млн. рублей, 30 тыс. долларов (примерно 2 млн. 26 тыс. руб. по нынешнему курсу. - Ред.) и 20 тысяч евро (около 1 млн. 522 тыс. руб. - Ред.). То, что набежало, даже считать страшно - около 6 миллионов! В договоре указано, что если он не вернет их в срок, то должен выплатить 120% сверху! Но этот пункт я, разумеется, не использовала, он был скорее устрашающим. Сегодня Дима остался должен 700 тыс. руб. плюс 20%, о которых мы договаривались.

- Брал в долг на личные нужды?

- Да, квартиру купил в Сергиевом Посаде. Говорил: мол, если что пойдет не так, мы просто перепишем квартиру на тебя. Но купил он ее, оказалось, хитро. Он моими деньгами покрыл свои имевшиеся кредиты, а квартиру взял в ипотеку. То есть квартира не его, а банка.

Вместо сцены битвы - фото

- Вы рассказали Задорнову, что режиссер - ваш должник?

- Нет. И это моя ошибка! Задорнов спросил меня однажды: «Марина, а не тот ли это друг-режиссер, который тебе деньги не вернул?» Это был неожиданный вопрос, я замешкалась, и от страха, как ребенок, соврала: «Нет, это другой». Он посмотрел на меня многозначительно, как отцы, которые насквозь видят своих детей, и сказал: «Ну хорошо...»

- Панченко говорил, он почти бесплатно отработал.

- Более 4 миллионов рублей - это бесплатно?! И это только официальная информация прошлого года! Та сумма, которую Дима сам себе назначил и получил. Он в качестве гендиректора и единственного работника фирмы «Задорное кино» подписал сам с собой контракт, принимал себя на работу в разных качествах - режиссера, монтажера и еще бог его знает кого...

- Звездные артисты типа Гальцева, Виторгана получили за свою работу в фильме?

- Конечно. Неоднократно я давала личные деньги, чтобы расплатиться с артистами.

Поймите, в начале работы над фильмом рассчитывается смета. Ее составлял Дима. Далее смету сдают в Минкульт. Существует сценарий, количество съемочных дней. Все просчитано. Потом вдруг выясняется, что денег не хватает. Тогда сценарий стали упрощать, сокращать количество съемочных дней. И все равно не хватает. В итоге я лично уговорила своих друзей предоставить нам красивые локации для съемок дворца совершенно бесплатно. Вы представьте, какая это экономия! В фильме должна была быть мощная компьютерная графика, сцены войны. В итоге в войне участвуют человек десять, которые просто бегут друг на друга. Вы не поверите, но вместо самой дорогой, красочной сцены битвы будут показаны фотографии! Я не шучу! Прямо так и будет сказано (за кадром): «Но тут у нас закончился бюджет, и началась такая битва, что не в сказке сказать, а только в фотографиях показать!» - такая, мол, шутка! А ведь на съемку этой битвы были выделены государственные деньги...

«Не ради чужих кредитов»

Если бы ни один из нашей троицы не заработал ни копейки, не было бы претензий. Мы так и думали, что все делаем ради фильма, ради Михаила Николаевича, ради памяти о нем. Мы все старались ради Задорнова, а не ради Диминых кредитов!

Я знаю, что Максим Забелин порядочный, он постарается довести фильм до выхода в эфир в любом его виде, потому что обещал Задорнову. И я не могу сказать, что фильм ужасный. Там все же играют очень хорошие артисты. Есть смешные, симпатичные моменты. Но он бы мог быть намного лучше.

- Однако если исчезли деньги, к тому же бюджетные...

- То это уголовное дело. Фильм Задорнова - это была единственная Димина кормушка несколько лет. Дополнительного дохода он не имел. Не знаю, может, конечно, днем он снимал кино, а по ночам грабил банки? Если начнутся проверки, все выяснится.

Помню, когда все только начиналось, Максим Забелин с опаской меня спросил: «А ты уверена, что, после того как на счет этого человека упадут первые 25 миллионов, мы не будем искать его где-то на китайской границе?» Но тогда я лишь посмеялась, заверив его, что Дима надежный человек, не подведет...

О ЛИЧНОМ

«Не делайте из него Харви Вайнштейна»

- Вдова Задорнова Елена Бомбина хотела подарить вам орфографичесий словарь... (На одной из телепередач Марине намекнули, что она пишет с ошибками. - Ред.)

- Словаря я так и не получила. А я бы порекомендовала ей открыть-таки словарь на букве «М» и найти слово «муза», которое в греческой мифологии означало «мыслящая», а вовсе не «любовница». Музами были покровительницы искусств и наук. От муз происходит слово «музыка». Именно музыка и помогла нашему знакомству. И именно в музыкальных паузах я принимала участие в его концертах.

- Вы нравились Михаилу Николаевичу?

- Разумеется! Зачем бы он тогда предложил мне выступать с ним? Я была близким ему по духу человеком. Я с охотой верила в его теории о происхождении человечества, в его безумные исторические открытия. Он говорил, что я человек чистый и неиспорченный... Или вы имеете в виду, нравилась ли я ему как девушка? Даже если и нравилась, он никогда не позволял себе лишнего. Никогда не ставил меня в неловкое положение, не делал каких-то намеков. Всегда вел себя очень достойно и уважительно. Не нужно делать из Задорнова Харви Вайнштейна.

Марина гастролировала вместе с сатириком. Справа - также участвовавший в концертах юмориста музыкант Брендон Стоун. ФОТО: личный архив

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

«Ну какое там может быть воровство?»

- С Мариной у нас сейчас есть определенные сложности, - признался «КП» по телефону режиссер фильма Дмитрий Панченко. - Они связаны с тем, что с ней нет договора. Сегодня чисто юридически она продюсером фильма не является. У нее начались непонятные претензии, требования: мол, я самая главная, фильм мой, я муза и так далее. Думаю, это связано с какими-то ее личными проблемами. Марина от всех наших дел немножечко ушла в сторону. Постоянно то в Италии, то в Швейцарии, то в Америке. Просто все вместе сошлось - у нее по-женски такие эмоции.

Лично я верю только подписанным бумагам. У меня есть расписка, в которой написано, что Марина получила за роль Валькирии в фильме столько-то денег, и ее подпись стоит. Если она говорит, мол, я хочу больше получить - хорошо, значит, встречаемся, ведем переговоры.

- Много потратились на гонорары артистам?

- Актерские гонорары составляют от силы 20 процентов бюджета. Техническая сторона очень дорогая! Стоит до 600 тысяч рублей в день. Камера, техника, реквизит, аренда объектов... Все костюмы приходилось шить. И вроде как небольшие суммы - по 50 - 100 тысяч рублей за костюм, но набегает.

- Когда выйдет фильм?

- Мы фильм, по сути, сделали, нужно закончить технологические вещи. Устраняем чисто технические замечания - по свету, титрам и т. д. Надо прокатное удостоверение получить. Не исключаю, что это будет тянуться до конца года.

- По сути, Марина подозревает вас в краже денег из бюджета фильма...

- Это голословные обвинения. Если она может что-то доказать - пусть доказывает. Было бы еще откуда воровать. Когда нет денег, когда их все время собирают с миру по нитке! Ну какое воровство здесь может быть? Минкульт мне отправляет запрос о том, как расходовались средства. Я отчитываюсь. Казначейство отправляет запрос, и я каждый квартал перед ними отчитываюсь.

- Вы у нее в долг попросили деньги и не вернули?

- Это вообще не имеет никакого отношения к делу. Чтобы сделать фильм, я много у кого чего брал. Кому-то отдал, кому-то нет. Кино - удовольствие очень дорогое.

- Но вы вроде брали деньги на личные нужды.

- Такие вещи я комментировать не могу. У всех бывают сложные периоды. Я готов поговорить с ней, обсудить. Ну а если нет - пусть подает в суд.

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