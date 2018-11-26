«Довели моего Светлячка»: дочь Натальи Ветлицкой обижают в испанской школе

Наталья Ветлицкая покинула Россию еще в середине 2000-х, сразу же после того, как родила дочку Ульяну. Устала от сильного внимания прессы к своей персоне и решила отгородить от него малышку. Звезда 90-х купила дом в испанском городе Дения, где вскоре в одну из школ и пошла единственная наследница артистки. Однако, избежать всех проблем даже за границей Ветлицкой не удалось. Так, недавно она поделилась с поклонниками в соцсетях рассказом о том, что ее дочь обижают и травят в школе.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успеваю ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет ...

Закончить бы уже быстрее эту грёбанную школу, эту чёртову "пожирательницу детства", и забыть, как страшный сон.Ненавижу школы. Не-на-ви-жу», - написала певица на своей личной странице в Facebook.

В комментариях Ветлицкую поддержали и другие артисты. Так, Алика Смехова призналась, что тоже стала жертвой буллинга в подростковом возрасте, причем ее недолюбливали из-за ее несформировавшейся фигуры. А Миранда Марианашвили велела передать Светлячку, что позже обидчики пожалеют об этом.

«Пожалуйста,скажи Светлячку, что все хорошие девочки проходят через сложности.И что она прелесть и что когда нибудь, все кто обидел ее, очень будут сожалеть и непременно раскаются перед ней..Не дай Бог.Я сделаю все, что бы мои дети никогда не прошли то через что прошла я в детстве.Ненавидя школу и одноклассников», - написала она.

На что Ветлицкая резюмировала, что никто не раскается, пока как следует не дашь по шее.

«Закон джунглей. Нормальным детям из хороших семей надо наверно какую-то другую форму обучения придумывать. Не нужен им этот звериный социум. Абсолютно не нужен», - подытожила она.

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В 40 лет Наталья Ветлицкая родила первого ребенка и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Окончательно завязала с выступлениями, отменила гастроли, и переехала на ПМЖ в Испанию, в курортный городок Дения. Ее дочь Ульяна учится в местной школе, уже прекрасно изъясняется на испанском, тем временем, как сама знаменитая мама уверена, что в 2004 году сделала правильный выбор в пользу переезда.Теперь в своем блоге время от времени они выступает с критикой российской власти, неустроенности русской жизни и т.д. Однако, родину все же посещает регулярно. И видимо, в общей компании столкнулась с известным писателем Александром Цыпкиным, который не мог не запечатлеться с секс-символом 90-х годов (подробности).