2018-11-26T16:15:48+03:00
Наука

Американский корабль InSight садится на Марс: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция посадки исследовательского аппарата NASA InSight [видеотрансляция с 22.00]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Исследовательский аппарат будет тормозить реактивными двигателями.Исследовательский аппарат будет тормозить реактивными двигателями.
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Исследовательский аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) летел до Марса 7 месяцев, стартовав с Земли 5 мая 2018 года. Сегодня, 26 ноября 2018 года, аппарату предстоит самая опасная часть миссии - посадка на поверхность Красной планеты. "Это будет 6 минут страха", - признаются в NASA (именно столько будет длиться посадка).

Посадка на Марс - прямая трансляция.

InSight должен сесть на Марс в 22 часа 54 минуты (по московскому времени) 26 ноября 2018 года. У нас будет доступна прямая онлайн-трансляция.

О том, чем займется InSight на Марсе, мы рассказывали в подробном тексте "Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри".

В последнее время удача сопутствовала американцам — все их марсоходы, отправленные на соседнюю планету, были доставлены в целости и сохранности. Чего не сказать о европейцах - их зонд «Скиапарелли» в 2016 году разбился в лепешку.

Как InSight будет спускаться на поверхность Марса: порядок действий

InSight войдет в атмосферу Марса на скорости 19800 километра в час. Начнет снижаться, спасаясь от перегрева с помощью защитного кожуха, который разогреется до 1500 градусов Цельсия.

Тепловая защита нагреется до 1500 градусов Цельсия.

Тепловая защита нагреется до 1500 градусов Цельсия.

Через 10 минут аппарат раскроет парашют. Через 15 секунд после этого сбросит тепловую защиту. Еще через 10 секунд выпустит три посадочных ноги.

Далее InSight активирует радар, который определяет расстояние до поверхности, сбросит парашют и включит тормозные ракетные двигатели (12 штук).

Заняв правильное положение относительно марсианской поверхности, InSight продолжит спуск, снижая скорость. Чтобы посадка стала мягкой, скорость должна составить от 27 до 8 километров в час.

Посадка на Марс.

Касание поверхности в 22 часа 54 минуты по московскому времени.

Вся "операция" должна занять чуть больше 6 минут - "шести минут страха", как их обычно называют.

Первый сигнал с Марса в сторону Земли — мол, «я в порядке» ожидают в 23:01 мск.

По плану еще через 3 минуты аппарат пошлет изображение с места посадки. На в NASA предупреждают, что сеанс видеосвязи может начаться на следующий день.

Через 5 часов после посадки через спутники Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, находящиеся на орбите Красной планеты, должно прийти подтверждение, что InSight раскрыл солнечные батареи.

Место посадки аппарата - в районе экватора.

Место посадки аппарата - в районе экватора.

Так выглядит плато, на которое должен сесть InSight.

Так выглядит плато, на которое должен сесть InSight.

Место посадки — плато Элизиум (Elysium Planitia), расположенное возле экватора. Там аппарат будет исследовать недра Марса и бурить скважину.

В ходе миссии запланировано небывалое: бурение скважины глубиной в 5 метров.

В ходе миссии запланировано небывалое: бурение скважины глубиной в 5 метров.

Онлайн-трансляция посадки InSight на Марс будет доступна у нас на сайте.

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