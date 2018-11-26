Айрат Тухватуллин: «Театр не может без государства так же, как и государство не может без театра»

За плечами выпускника продюсерского факультета ГИТИСа Айрата Тухватуллина уже огромный опыт театрального менеджмента. Работая в общественной организации «Гранд Гала Продакшн», он организовал гастрольные туры «Илзе Лиепы и Звезд русского балета» по России и миру, а также гастроли «Государственного балета Нанси и Лотарингии» с участием звезд театра Гранд Опера в Большом театре. Вместе со своим соратником, актером и режиссером Михаилом Горевым, 10 лет руководил частным театром, в котором играли такие звезды как Михаил Ефремов, Дмитрий Харатьян, Александр Балуев, Гоша Куценко и многие другие. Проработав в Театре Сергея Безрукова заместителем директора, начал свое собственное дело, учредив «Международное театральное агентство «Интерстейдж». В агентстве он работал над организацией гастролей российских, итальянских и американских театральных трупп, а также показов спектаклей в рамках «Международного фестиваля им. А.П. Чехова». В 2017 году он попал в кадровый резерв Департамента культуры города Москвы и вскоре был назначен директором московского «Театра Луны».

«Комсомольская правда» встретилась с Айратом Тухватуллиным, чтобы узнать о его достижениях на посту директора «Театра Луны» за прошедший год.

- С Вашего назначения в сентябре 2017 года прошло чуть больше одного года. Чем можете похвастаться?

Наверное, «похвастаться» — это слишком громко сказано. Тем не менее, хочу отметить ряд громких премьер в нашем театре за истекший год. Два мюзикла — «Чайка» и «Маяковский» — смогли изменить мнение театральной критики о нашем театре. «Маяковский» стал номинантом премии «Звезда Театрала», а также получил приз в номинации «Лучшая рекламная кампания года» премии OFFSTAGE. О нас заговорили громче и благосклонней. Это здорово. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас готовится следующая премьера – спектакль «Ромео и Джульетта #алхимиялюбви», для постановки которого мы пригласили болгарского режиссера Лилию Абаджиеву.

- Расскажите с какими трудностях Вы столкнулись, начав работу в государством учреждении? Вы же в основном работали в коммерческих организациях.

Трудности есть везде, и в коммерческом, и в государственном театре. Безусловно, они носят разный характер. Но все они преодолеваемы, все вопросы решаемы. Я могу долго говорить об административных и организационных моментах, но, пожалуй, это не так интересно читателям. Наверное, самая большая трудность оказалась связана с моей высокой требовательностью, в первую очередь к себе самому. Быть перфекционистом гораздо проще, когда все зависит только от тебя. В государственном же театре многое зависит от команды, от того, как выстроить с ней отношения. И все же есть в государственном театре один огромный плюс: поддержка Департамента культуры. Финансовая, административная, консультационная, что очень облегчает решение текущих задач. Я понял, что театр не может без государства так же, как и государство не может без театра.

- Вам удалось найти общий язык с художественным руководителем театра Сергеем Прохановым?

Сергей Борисович — отец-основатель, создатель «Театра Луны». Было бы странно не найти общего языка тем, кто плывет с тобой на одном корабле. Талантливый человек, адекватный руководитель, радеющий за дело, он всегда открыт для конструктивных предложений, что я очень ценю. Нам комфортно работать вместе, и я рад, что судьба подарила мне такой интересный опыт сотрудничества.

- Как вас приняла труппа? Были конфликты с актерами?

Как это часто бывает в театрах, новый руководитель вызывает в коллективе опасения, это нормально. Все задаются вопросами: какой он, справится ли, не завалит ли работу? Так и здесь, сначала я чувствовал, скажем так, некоторое напряженное внимание к себе, связанное для каждого с конкретными, часто личными, ожиданиями. Но конфликтов не было. Не люблю выяснять, ссориться, интриговать, создавать коалиции. Люблю, чтобы было много зрителей в зале, и чтобы у актеров горели глаза. Поэтому сейчас, год спустя, у меня есть полное ощущение, что мы — одна «лунная» семья.

- Новый сезон вы начали с очередной громкой премьеры — спектакля «Королева». Чем еще вы готовы удивить ваших зрителей?

Да, мы долго готовились к этой премьере. В итоге спектакль в постановке Дарьи Поповой получился яркий, очень атмосферный, с обилием батальных сцен и средневековых танцев. «Королева» уже завоевала сердца наших зрителей. Надеюсь, следующую нашу премьеру – «Ромео и Джульетта» – ожидает такая же счастливая судьба. Для меня этот спектакль пока «кот в мешке», поскольку репетиции проходят за закрытыми дверями. Но мы с Сергеем Борисовичем просто доверились мастерству и вкусу очень талантливого режиссера Лилии Абаджиевой, о которой я уже упоминал вначале. Лилия решила, что Шекспира будут играть по-шекспировски. То есть все роли исполняют актеры-мужчины. Пожалуй, это единственный секрет, который я знаю об этом спектакле. В нашем театре все заинтригованы, пару раз заставал сотрудников, пытающихся что-то расслышать из-за плотно закрытых дверей. Но тщетно. Так что приходите, будем удивляться вместе.

- Вы верите в судьбу? Или человек все и всегда решает сам?

- Я верю в судьбу, конечно же! Иначе, как может случиться такое, что человека, чье имя переводится с татарского как «лунный пастух» назначают директором «Театра Луны»? (смеется). Однако при всем при этом, считаю, что свою судьбу человек делает сам. Что наработал – то и получил в качестве бонуса.