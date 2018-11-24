2018-11-24T16:58:48+03:00
Общество

Пенсионерка на подиуме: как 63-летняя Валентина Ясень стала «Моделью года»

Выйдя на пенсию, она подрабатывала уборщицей в аптеке. А потом решила, что хочет другую старость [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Валентина Ясень — «Модель года» 2018 по версии журнала GlamourВалентина Ясень — «Модель года» 2018 по версии журнала GlamourФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России, как и во всём мире, уже не первый год наблюдается тренд на «возрастных моделей». Доказательством тому - премия журнала «Glamour», который недавно назвал «Моделью года» 63-летнюю петербурженку Валентину Ясень.

Кто же она и как попала на подиум? До пенсии Валентина успела много где поработать. Нянечкой в детском садике, художественным руководителем в колхозе, конфетчицей на шоколадной фабрике... Семья, дети - всё как у всех. Красавицей она себя никогда не считала.

Выйдя на пенсию, пошла трудиться в аптеку санитаркой - убирала, следила за чистотой. Как-то к ней на работу забежал сын. Увидел свою изящную 60-летнюю маму в белом халате и сфотографировал. Выложил фото в Интернет. А дальше в эту историю вмешалась удача! Валентину заметили в модельном агентстве «Oldushka» (работает с женщинами старше пятидесяти). И понеслась: съёмки, дефиле, интервью... Из никому не известной петербургской бабушки Валентина Ясень превратилась в звезду мирового масштаба!

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Валентина Ясень не скрывает свой возраст
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В общем, моделью Валентина стала именно благодаря, а не вопреки своему возрасту. Кстати, старости она не боится.

- Мне интересно, что со мной происходит. Меня это не пугает, потому что это то, чего я не знаю, - сказала модель в интервью The Blueprint.

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Одна из самых знаменитых фотографий Валентины
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Валентина говорит, что титул «Модель года» стал для неё неожиданностью. И стимулом развиваться дальше.

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Валентина говорит, что никаких особых секретов красоты у неё нет
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КСТАТИ

ТТХ* Валентины Ясень

Рост - 175 см

Бюст - 73 см

Талия - 60 см

Бёдра - 80 см

Размер обуви - 40

Размер одежы - 44, М

*тактико-технические характеристики

Пенсионерка на подиуме.Выйдя на пенсию, она работала уборщицей в аптеке. А потом решила, что хочет другую старость. В 63 года её назвали «моделью года» в России.

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