Пенсионерка на подиуме: как 63-летняя Валентина Ясень стала «Моделью года»
В России, как и во всём мире, уже не первый год наблюдается тренд на «возрастных моделей». Доказательством тому - премия журнала «Glamour», который недавно назвал «Моделью года» 63-летнюю петербурженку Валентину Ясень.
Кто же она и как попала на подиум? До пенсии Валентина успела много где поработать. Нянечкой в детском садике, художественным руководителем в колхозе, конфетчицей на шоколадной фабрике... Семья, дети - всё как у всех. Красавицей она себя никогда не считала.
Выйдя на пенсию, пошла трудиться в аптеку санитаркой - убирала, следила за чистотой. Как-то к ней на работу забежал сын. Увидел свою изящную 60-летнюю маму в белом халате и сфотографировал. Выложил фото в Интернет. А дальше в эту историю вмешалась удача! Валентину заметили в модельном агентстве «Oldushka» (работает с женщинами старше пятидесяти). И понеслась: съёмки, дефиле, интервью... Из никому не известной петербургской бабушки Валентина Ясень превратилась в звезду мирового масштаба!
В общем, моделью Валентина стала именно благодаря, а не вопреки своему возрасту. Кстати, старости она не боится.
- Мне интересно, что со мной происходит. Меня это не пугает, потому что это то, чего я не знаю, - сказала модель в интервью The Blueprint.
Валентина говорит, что титул «Модель года» стал для неё неожиданностью. И стимулом развиваться дальше.
КСТАТИ
ТТХ* Валентины Ясень
Рост - 175 см
Бюст - 73 см
Талия - 60 см
Бёдра - 80 см
Размер обуви - 40
Размер одежы - 44, М
*тактико-технические характеристики
Пенсионерка на подиуме.Выйдя на пенсию, она работала уборщицей в аптеке. А потом решила, что хочет другую старость. В 63 года её назвали «моделью года» в России.