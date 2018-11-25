Юлия Барановская заговорила о новом браке

Расставшись со звездой футбола и отцом своих троих детей Андреем Аршавиным, Юля Барановская стала успешной телеведущей и светской львицей, не пропускающей модные рауты.

Поклонники Барановской отмечают, что после разрыва с мужем Юля похорошела. А ведь, будучи гражданской женой Аршавина, Барановская не раз попадала в рейтинги звезд, которым необходима экстренная помощь стилиста.

Сейчас у Барановской новый стиль: если раньше она была больше «пацанкой», отдавая предпочтения джинсам и удобным нарядам, то теперь Юля выбирает сексуальные платья и шпильки. Судя по всему, Барановская готова к новым отношениям.

За кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» телеведущая призналась, что ничего не имеет против творческих браков, когда семью создают два артиста или телеведущих.

- В творческом браке надо с уважением относится к тому, что делает твоя вторая половина, -уверена Барановская. - Когда ты понимаешь, что твоей половинке нужна поддержка и полностью погружаешься в то, чем занимается твой любимый человек. Наверное, поддержка и вовлечение во все его дела - это самое главное в союзе двух творческих людей.

Теперь Юлия Барановская выбирает сексуальные платья и шпилькиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также Барановская рассказала об успехах своих малышей. К примеру, ее сын Арсений Аршавин ходит в футбольную секцию и хочет стать ещё более успешным спортсменом, чем его отец.

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