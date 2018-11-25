Брежнева в микро-топике, Лорак в обтягивающем комбинезоне и исхудавшая после операции Лобода в крошечном платье завели Кремль

Несмотря на то, что ведущие церемонии пошутили, что рок-музыка медленно отползает на полку, где уже запылились фокстрот и бибоп, в моде этот стиль по прежнему актуален. Почти все топ-артистки, которые пришли на церемонию вручения наград «ЗГ», что-то рокерское в облике имели. Может это веяние феминизма, или же протест против ужасной погоды - так и не скажешь об их бессознательных мотивах. Расскажем о них, а также обратим внимание на самых интересно одетых артистов.

Вера Брежнева

Вера Брежнева на церемонии «Золотой граммофон»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Годы идут, мы не молодеем, а Вера рожает-выходит замуж-разводится-снова идёт замуж, но формы у неё такие же прекрасные, как и в начале творческого пути. Да, мы знаем, спорт и генетика, но не можем не восхититься в очередной раз. В этот раз певица появилась за кулисами Кремля в микро-топике без лямок, отделанном блестящими кнопками, к нему подобрала кожаные штаны. Внимание: не повторять, если ты не Вера Брежнева.

Лобода

Светлана ЛободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана украсила себя серьгами в виде рыбьих хвостов. Не это ли намёк на то, как она обойдётся со всеми своими конкурентами? Или же рок-привет солисту Rammstein, Тиллю Линдеманну, которого вот уже почти год сватают певице в отцы ребёнка. Светлана надела, как всегда, оригинальное платье - коротенькое, открывающее ноги, с пышным воротником. Артистка еще больше похудела - не так давно она перенесла операцию по удалению камней, и была вынуждена придерживаться строгой диеты. Как говорится, худеть уже давно некуда, но тут это вопрос здоровья.

Елка

russkoe_radio Певица Елка

Певица в этот раз изменила себе, появившись без своей любимой «странной прически». Никаких «дулек» - короткая челка и волосы, выпрямленные утюжком. Наряд подстать - длинные чёрные кожаные перчатки, короткий топик и свободные брюки.

Ани Лорак

Ани ЛоракФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красавица Каролина, которой полтора месяца назад исполнилось 40 лет, выбрала для выхода на церемонию блестящий чёрный комбинезон, как у женщины-кошки или же у любого из солистов группы Kiss. Свой 10-й «граммофон» она получила за песню «Новый бывший».

Диана Арбенина

Диана АрбенинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солистка группы «Ночные Снайперы» - самая татуированная звезда нашего шоу-бизнеса. Нет, есть еще Тимати, но среди женщин похвастаться таким количеством татуировок не может, пожалуй, никто. Благодаря ее платью-комбинации мы смогли разглядеть как старые, так и новые работы.

Филипп Киркоров

Филипп КиркоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поп-король опять всех удивил, выступив на церемонии в роскошном красном классическом костюме, «облагородив» свой хит «Цвет настроения синий» джазовым звучанием. Замедленная песня прозвучала необычно, Киркоров смотрелся органично - никаких сенсаций, но порассмтаривать Фила всегда интересно.

Макс Барских

Макс БарскихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кои-то веки в модную рубрику из мужской части нашего шоу-бизнеса попадает кто-то еще кроме Филиппа. Макс Барских, молодой и модный артист, последнее время осваивает образы звёзд 90-х, взяв самые интересные, как референс. Длинная челка, зализанная на лоб, блестящие водолазки, виниловые брюки. Ностальгическая тема очень идёт артисту, но, будем надеяться, за этим не последует этап «хиппи».

Анна СеменовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН