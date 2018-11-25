2018-11-25T02:12:12+03:00
Звезды

Брежнева в микро-топике, Лорак в обтягивающем комбинезоне и исхудавшая после операции Лобода в крошечном платье завели Кремль

Рассматриваем наряды артисток на музыкальной премии
Кира БУЛЫЧЕВА
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Вера БрежневаВера БрежневаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несмотря на то, что ведущие церемонии пошутили, что рок-музыка медленно отползает на полку, где уже запылились фокстрот и бибоп, в моде этот стиль по прежнему актуален. Почти все топ-артистки, которые пришли на церемонию вручения наград «ЗГ», что-то рокерское в облике имели. Может это веяние феминизма, или же протест против ужасной погоды - так и не скажешь об их бессознательных мотивах. Расскажем о них, а также обратим внимание на самых интересно одетых артистов.

Вера Брежнева

Вера Брежнева на церемонии «Золотой граммофон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Брежнева на церемонии «Золотой граммофон»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Годы идут, мы не молодеем, а Вера рожает-выходит замуж-разводится-снова идёт замуж, но формы у неё такие же прекрасные, как и в начале творческого пути. Да, мы знаем, спорт и генетика, но не можем не восхититься в очередной раз. В этот раз певица появилась за кулисами Кремля в микро-топике без лямок, отделанном блестящими кнопками, к нему подобрала кожаные штаны. Внимание: не повторять, если ты не Вера Брежнева.

Лобода

Светлана Лобода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана ЛободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана украсила себя серьгами в виде рыбьих хвостов. Не это ли намёк на то, как она обойдётся со всеми своими конкурентами? Или же рок-привет солисту Rammstein, Тиллю Линдеманну, которого вот уже почти год сватают певице в отцы ребёнка. Светлана надела, как всегда, оригинальное платье - коротенькое, открывающее ноги, с пышным воротником. Артистка еще больше похудела - не так давно она перенесла операцию по удалению камней, и была вынуждена придерживаться строгой диеты. Как говорится, худеть уже давно некуда, но тут это вопрос здоровья.

Елка

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Певица Елка
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Певица в этот раз изменила себе, появившись без своей любимой «странной прически». Никаких «дулек» - короткая челка и волосы, выпрямленные утюжком. Наряд подстать - длинные чёрные кожаные перчатки, короткий топик и свободные брюки.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани ЛоракФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красавица Каролина, которой полтора месяца назад исполнилось 40 лет, выбрала для выхода на церемонию блестящий чёрный комбинезон, как у женщины-кошки или же у любого из солистов группы Kiss. Свой 10-й «граммофон» она получила за песню «Новый бывший».

Диана Арбенина

Диана Арбенина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диана АрбенинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солистка группы «Ночные Снайперы» - самая татуированная звезда нашего шоу-бизнеса. Нет, есть еще Тимати, но среди женщин похвастаться таким количеством татуировок не может, пожалуй, никто. Благодаря ее платью-комбинации мы смогли разглядеть как старые, так и новые работы.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп КиркоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поп-король опять всех удивил, выступив на церемонии в роскошном красном классическом костюме, «облагородив» свой хит «Цвет настроения синий» джазовым звучанием. Замедленная песня прозвучала необычно, Киркоров смотрелся органично - никаких сенсаций, но порассмтаривать Фила всегда интересно.

Макс Барских

Макс Барских Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Макс БарскихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кои-то веки в модную рубрику из мужской части нашего шоу-бизнеса попадает кто-то еще кроме Филиппа. Макс Барских, молодой и модный артист, последнее время осваивает образы звёзд 90-х, взяв самые интересные, как референс. Длинная челка, зализанная на лоб, блестящие водолазки, виниловые брюки. Ностальгическая тема очень идёт артисту, но, будем надеяться, за этим не последует этап «хиппи».

Анна Семенович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна СеменовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Ургант и Сергей Светлаков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Ургант и Сергей СветлаковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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