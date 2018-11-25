Григорий Лепс: Если кто-то увидит меня голым, сразу убежит от страха!

Очередную премию в своей музыкальной копилке Григорий Лепс получил за дуэт с Максимом Фадеевым «Орлы и вороны». После выступления и награждения популярного артиста обсудили с вопросами репортеры.

Обычно Григорий Викторович немногословен, а тут решил раскрыть папарацци некоторые секреты.

Как оказалось, любимец дам не водит машину.

- Пятая модель «Жигули» - это моя первая машина. По тем временам иметь такую машину было здорово,-рассказал журналистам Григорий Лепс. - Сам я никогда не сидел за рулём. Не умею водить. У меня есть водитель. Сейчас уже вряд ли сяду за руль. Доеду разве что до первого столба, ещё кого-нибудь сшибу (не дай Бог), посадят потом.

Рассказал Лепс и про свой непростой характер. Как это бывает у талантливых людей, над артистом иногда побеждают эмоции. По словам Лепса, он порой может поругаться с представительницами противоположного пола.

- Случается, что могу нагрубить. Я же нормальный живой человек, - признался Григорий Лепс.-Вы (женщины) же за равноправие, когда вам удобно. Это не очень справедливо. Конечно же, извиняюсь потом, если вспылил.

На этой откровенной ноте телеканал «Ру-ТВ» поспешил передать Лепсу шуточные пожелания от Деда Мороза («Золотой граммофон» покажут в новогодние праздники -Ред.):

- В телефоне звезды прячут фотки голые свои. Ни на что не намекаем, но ты их лучше удали. Дед Мороз уже не тот, в сеть их быстренько сольёт!

- Если меня кто голым увидит, он убежит просто от страха, поэтому у меня нет таких фотографий, - засмеялся артист.

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