2018-11-25T08:23:03+03:00
Звезды

Григорий Лепс: Если кто-то увидит меня голым, сразу убежит от страха!

Знаменитый артист разоткровенничался с журналистами на музыкальной премии
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обычно Григорий Лепс немногословен, а тут решил раскрыть папарацци некоторые секреты.Обычно Григорий Лепс немногословен, а тут решил раскрыть папарацци некоторые секреты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Очередную премию в своей музыкальной копилке Григорий Лепс получил за дуэт с Максимом Фадеевым «Орлы и вороны». После выступления и награждения популярного артиста обсудили с вопросами репортеры.

Обычно Григорий Викторович немногословен, а тут решил раскрыть папарацци некоторые секреты.

Как оказалось, любимец дам не водит машину.

- Пятая модель «Жигули» - это моя первая машина. По тем временам иметь такую машину было здорово,-рассказал журналистам Григорий Лепс. - Сам я никогда не сидел за рулём. Не умею водить. У меня есть водитель. Сейчас уже вряд ли сяду за руль. Доеду разве что до первого столба, ещё кого-нибудь сшибу (не дай Бог), посадят потом.

Рассказал Лепс и про свой непростой характер. Как это бывает у талантливых людей, над артистом иногда побеждают эмоции. По словам Лепса, он порой может поругаться с представительницами противоположного пола.

- Случается, что могу нагрубить. Я же нормальный живой человек, - признался Григорий Лепс.-Вы (женщины) же за равноправие, когда вам удобно. Это не очень справедливо. Конечно же, извиняюсь потом, если вспылил.

На этой откровенной ноте телеканал «Ру-ТВ» поспешил передать Лепсу шуточные пожелания от Деда Мороза («Золотой граммофон» покажут в новогодние праздники -Ред.):

- В телефоне звезды прячут фотки голые свои. Ни на что не намекаем, но ты их лучше удали. Дед Мороз уже не тот, в сеть их быстренько сольёт!

- Если меня кто голым увидит, он убежит просто от страха, поэтому у меня нет таких фотографий, - засмеялся артист.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Брежнева в микро-топике, Лорак в обтягивающем комбинезоне и исхудавшая после операции Лобода в крошечном платье завели Кремль

Рассматриваем наряды артисток на музыкальной премии (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Григорий Лепс: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вера Брежнева исполнит новый сингл «Любите друг друга» в фильме «Елки последние»
27 декабря 2018 года в прокат выходит фильм «Ёлки Последние», в который войдет сингл «Любите друг друга» Веры Брежневой, написанный Константином Меладзе и посвященный главной теме фильма [видео]
Дневник организатора концертов: Мы покупаем продукты в гипермаркетах, а звездам говорим, что еда из ресторанов
Промоутер также рассказал, сколько зарабатывают известные артисты за одни гастроли, почему после их визитов из гостиниц исчезают полотенца, и как администратор обычного ДК заменяет опытного ресторатора
Новости 24
ФСИН решила проблему с нехваткой мест в колониях для осужденных силовиков
Власти Дубая оплатили многомиллионные медицинские счета россиянки, потерявшей мать во время отдыха
Врачи оказали помощь 73 мирным жителям, пострадавшим от химатаки боевиков в Алеппо
Погода в Москве 25 ноября: Облачно, местами небольшой снег
Британцев пригрозили привлечь к ответственности за котов-вегетарианцев
В США умер Рики Джей - актер и иллюзионист
Новый транш МВФ для Украины составит 1,5 млрд долларов
Курс биткойна опустился ниже $4 тысяч впервые с сентября 2017 года
Пожар в Калифорнии удалось локализовать на 95%
В Великобритании была украдена бриллиантовая "Портлендская тиара"
Американцы обновили рекорд по интернет-покупкам в «черную пятницу»
В посольство Сербии в Греции проник вооруженный ножом мужчина
Матч финала Кубка Либертадорес перенесли из-за нападения на автобус "Боки"
Лебедев планирует провести бой против украинца Александра Усика
Мексика не заключала с США никаких договоренностей по мигрантам
На озере Виктория затонула яхта с принцем Уганды на борту
Четверо граждан Финляндии погибли при крушении самолета в Зимбабве