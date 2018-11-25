«Уже не первый год в одном и том же костюме!»: 66-летняя Ирина Аллегрова экономит на нарядах

На музыкальной премии «Золотой граммофон» в Кремлевском дворце Ирина Аллегрова получила приз за песню «Моя семья». Поклонники артистки восхитились стройной фигурой «императрицы», мол, талия у Аллегровой такая же тонкая, как и двадцать лет назад. Однако фанаты звезды были удивлены ее нарядом: на престижную премию Ирина Александровна пришла все в том же костюме, которому верна уже несколько лет.

На вручение "граммофона" певица пришла в черном наряде, в котором ее уже не раз видели на мероприятияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она выступает в нем на гастролях, поёт в новогодних огоньках, на корпоративах. Иногда легендарная артистка меняет свой любимый камзол на длинное чёрное платье. Но чаще звезда 90-х появляется на премиях и фестивалях именно в этом камзоле.

sergeyegorov_official Весной этого года певица уже выступала в этом камзоле на свадьбе внука Владислава Третьяка Максима

- Экономит на нарядах, наверное, - предположили фанаты 66-летней Аллегровой.

Сама же Ирина Александровна подчеркивает, что спокойно относится к своему гардеробу. По словам Аллегровой, она легко может появиться перед зрителями в платье, в котором она уже ранее выступала. Все-таки это не модное дефиле, а эстрадный концерт.

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