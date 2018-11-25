2018-11-25T12:46:48+03:00
Звезды

Сергей Безруков назвал сына Степаном в честь прадеда

Актер рассказал, как чувствуют себя малыш и его мама, Анна Матисон
Николай ГЕРАСИМОВ
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Сергей Безруков. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВСергей Безруков. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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Сергей Безруков, ранее старавшийся не распространяться о своей личной жизни, в последние годы все-таки стал информировать поклонников о ключевых в ней событиях. Таких, например, как рождение детей. И о появлении на свет дочки Марии, и о рождении сына он сообщил в соцсетях.

s_bezrukovs_bezrukov
СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)
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Мария родилась 4 июля 2016 года, а сын - только что. Мать обеих детей - режиссер Анна Матисон, на которой Безруков женился в марте 2016 года (она снимала его в фильмах «Млечный путь», «После тебя» и «Заповедник» - последний, основанный на повести Сергея Довлатова, выйдет в российский прокат 6 декабря). До того Сергей был женат на актрисе Ирине Безруковой (в девичестве Ирине Бахтуре, по первому мужу - Ливановой), но общих детей у них не было. При этом, согласно сообщениям СМИ, у Сергея есть двое детей, рожденных вне брака - дочь Александра (2008 г.р.) и сын Иван (2011 г.р.)

На своей странице в Instagram в субботу Безруков написал: «СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом). Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу)».

А вскоре добавил еще одну запись: «Дорогие мои! Огромное спасибо за поздравления! Я счастлив! Сына назвали СТЕПАНОМ, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Всё удачно))) Анечка чувствует себя хорошо! Еще раз спасибо вам за добрые слова!»

Заодно Безруков проанонсировал показ телеверсии своего концерта - он состоится 1 декабря на канале «Культура» в 23.50. Сам концерт прошел в «Крокус Сити холле» 18 октября, в день 45-летия артиста, Безруков исполнял на нем песни вместе со своей группой «Крестный папа».

«КП» присоединяется к поздравлениям в адрес Сергея и Анны.

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