«Не сердитесь на них - этим людям надо рассказать, кто такой Иисус»: О чем писал миссионер незадолго до того, как был застрелен туземцами из лука

Американец, застреленный аборигенами на Андаманских островах, вёл дневник путешественника. По последним записям следствию удалось восстановить картину последнего дня Джона Аллена Чо. Мужчина хотел познакомить местных дикарей с Иисусом, а вместо этого они познакомили его со своими стрелами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679166" frameborder="0"></iframe> Убили миссионера.На нашей планете остались племена настолько дикие, что до сих пор не научились добывать огонь и убивают каждого, кто ступит на их территорию

«НЕ ЗЛИТЕСЬ, ЕСЛИ МЕНЯ УБЬЮТ»

Жители Северного Сентинельского острова (один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, управляемый Индией) до сих пор живут в каменном веке - у них нет сельского хозяйства и металлообработки. И они до сих пор не умеют добывать огонь. Кроме того, синтенельцы очень агрессивны, и в любой непонятной ситуации они сразу берутся за лук. Именно поэтому (а еще потому что туземцы не обладают иммунитетом к заболеваниям «большого мира») остров закрыт для туристов. И американец, проникший туда незаконно, судя по всему, прекрасно понимал, как рискует. Но жажда новых впечатлений и слово Божье пересилили страх. «Приключения ждут» - гласит последняя запись в дневнике Чо. До этого он написал:

«Ребята, можете считать, что я сумасшедший, но я уверен, нужно рассказать этим людям, кто такой Иисус. Пожалуйста, не сердитесь на них или Бога, если меня убьют».

johnachau Kayaking the tropics in this endless summer. #offseason #adventure #tropics #orukayak #perkyjerky #wild #theoutbound #origamikayak #neverstopexploring

ГОСПОДЬ УБЕРЕЖЕТ МЕНЯ

Миссионер был уверен в этом. Он писал, что Всевышний уже спас его от береговой охраны и военно-морского флота (мужчина нелегально проник на остров, заплатив рыбакам примерно 350 долларов).

«Было бы разумнее уйти и позволить кому-то еще продолжить мое дело. Но нет, я так не думаю», - писал Чо. Вперемешку с такими мотивационными заметками, попадались и вполне себе этнографические: «В языке племени очень много громких звуков вроде "Ба", "Па", "Ла" и "Ас"», — отметил турист. «На острове проживает около 250 туземцев, а в каждом жилище примерно по десять человек».

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

Как стало известно из тех же записок миссионера, он дважды пытался наладить контакт с сентинельцами. Первый раз Чо пришёл к ним с подарками — ножницами, английскими булавками, футбольным мячом и рыбой. Местные щедрость чужестранца не оценили.

«Ребенок лет десяти на вид выстрелил в меня стрелой, но попал в Библию, которую я держал на груди», — рассказал турист. «Почему этот мальчик выстрелил в меня? Его пронзительный крик всё ещё крутится в моей голове».

johnachau So stoked to be an uncle to this future adventurer!

Дальше Чо вспоминает, что сначала туземцы накричали на него, а он повторил произнесённое, чем сильно рассмешил местных. Американец предположил, что это было каким-то ругательством. Свои записки он случайно забыл в рыбацкой лодке во время посленего путешествия к острову.

РОДСТВЕННИКИ ПРОСТИЛИ ДИКАРЕЙ

Семья Джона требует освободить от ответственности всех, причастных к его смерти, включая рыбаков, которые незаконно переправили его на остров. По словам родителей мисионера, визит был его личным решением, и никто не должен нести за это ответственности.

«Он любил Бога, жизнь, помогал нуждающимся и не испытывал ничего, кроме любви к народу Сентинела», - говорят они.

Друзья американца придерживаются той же позиции. Они описывают Чо, как доброго, отзывчивого и благородного человека. Он был там, где люди нуждались в помощи. В 2014 году американец летал на север Ирака и помогал сирийским и иракским беженцам. В Калифорнии Чо работал специалистом по оказанию первой помощи в дикой природе и едва не потерял ногу после укуса гремучей змеи.

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