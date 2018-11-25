2018-11-25T12:48:28+03:00
В мире

«Не сердитесь на них - этим людям надо рассказать, кто такой Иисус»: О чем писал миссионер незадолго до того, как был застрелен туземцами из лука

Свой путевой дневник он забыл в рыбацкой лодке, на которой его доставили до злополучного острова [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Погибший американский миссионер Джон Аллен Чо.Погибший американский миссионер Джон Аллен Чо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американец, застреленный аборигенами на Андаманских островах, вёл дневник путешественника. По последним записям следствию удалось восстановить картину последнего дня Джона Аллена Чо. Мужчина хотел познакомить местных дикарей с Иисусом, а вместо этого они познакомили его со своими стрелами.

Убили миссионера.На нашей планете остались племена настолько дикие, что до сих пор не научились добывать огонь и убивают каждого, кто ступит на их территорию

«НЕ ЗЛИТЕСЬ, ЕСЛИ МЕНЯ УБЬЮТ»

Жители Северного Сентинельского острова (один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, управляемый Индией) до сих пор живут в каменном веке - у них нет сельского хозяйства и металлообработки. И они до сих пор не умеют добывать огонь. Кроме того, синтенельцы очень агрессивны, и в любой непонятной ситуации они сразу берутся за лук. Именно поэтому (а еще потому что туземцы не обладают иммунитетом к заболеваниям «большого мира») остров закрыт для туристов. И американец, проникший туда незаконно, судя по всему, прекрасно понимал, как рискует. Но жажда новых впечатлений и слово Божье пересилили страх. «Приключения ждут» - гласит последняя запись в дневнике Чо. До этого он написал:

«Ребята, можете считать, что я сумасшедший, но я уверен, нужно рассказать этим людям, кто такой Иисус. Пожалуйста, не сердитесь на них или Бога, если меня убьют».

johnachaujohnachau
Kayaking the tropics in this endless summer. #offseason #adventure #tropics #orukayak #perkyjerky #wild #theoutbound #origamikayak #neverstopexploring
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ГОСПОДЬ УБЕРЕЖЕТ МЕНЯ

Миссионер был уверен в этом. Он писал, что Всевышний уже спас его от береговой охраны и военно-морского флота (мужчина нелегально проник на остров, заплатив рыбакам примерно 350 долларов).

«Было бы разумнее уйти и позволить кому-то еще продолжить мое дело. Но нет, я так не думаю», - писал Чо. Вперемешку с такими мотивационными заметками, попадались и вполне себе этнографические: «В языке племени очень много громких звуков вроде "Ба", "Па", "Ла" и "Ас"», — отметил турист. «На острове проживает около 250 туземцев, а в каждом жилище примерно по десять человек».

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

Как стало известно из тех же записок миссионера, он дважды пытался наладить контакт с сентинельцами. Первый раз Чо пришёл к ним с подарками — ножницами, английскими булавками, футбольным мячом и рыбой. Местные щедрость чужестранца не оценили.

«Ребенок лет десяти на вид выстрелил в меня стрелой, но попал в Библию, которую я держал на груди», — рассказал турист. «Почему этот мальчик выстрелил в меня? Его пронзительный крик всё ещё крутится в моей голове».

johnachaujohnachau
So stoked to be an uncle to this future adventurer!
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Дальше Чо вспоминает, что сначала туземцы накричали на него, а он повторил произнесённое, чем сильно рассмешил местных. Американец предположил, что это было каким-то ругательством. Свои записки он случайно забыл в рыбацкой лодке во время посленего путешествия к острову.

РОДСТВЕННИКИ ПРОСТИЛИ ДИКАРЕЙ

Семья Джона требует освободить от ответственности всех, причастных к его смерти, включая рыбаков, которые незаконно переправили его на остров. По словам родителей мисионера, визит был его личным решением, и никто не должен нести за это ответственности.

«Он любил Бога, жизнь, помогал нуждающимся и не испытывал ничего, кроме любви к народу Сентинела», - говорят они.

Друзья американца придерживаются той же позиции. Они описывают Чо, как доброго, отзывчивого и благородного человека. Он был там, где люди нуждались в помощи. В 2014 году американец летал на север Ирака и помогал сирийским и иракским беженцам. В Калифорнии Чо работал специалистом по оказанию первой помощи в дикой природе и едва не потерял ногу после укуса гремучей змеи.

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