Российский боксер Дмитрий Бивол победил канадца Жана Паскаля, сохранив титул WBA

В американском Атлантик-Сити россиянин Дмитрий Бивол успешно провел поединок с канадцем Жаном Паскалем за пояс чемпиона мира по версии WBA в категории д 79,38 кг. Встреча продолжалась все 12 раундов и судьи отдали победу нашему спортсмену.

Итоговый счет судейских записок - 117-111, 119-109, 119-109 в пользу Бивола. Для него этот успешный бой - четвертая защита чемпионского титула, которым он владеет с мая 2016 года. Теперь у 27-летнего Дмитрия Бивола - 15 побед в 15 поединках, 11 из них нокаутом на профессиональном ринге. А вот у Паскаля - шестое поражение в 33 поединках и 1 ничья.

После поединка Бивол признался:

- Паскаль продемонстрировал, что он опытный боец. Но я полностью верил в свой стиль и победил. Теперь я готов драться против любого соперника. Я могу выйти против любого чемпиона в полутяжелом или во втором среднем весе. Нет проблем! Я буду драться с тем, кого подберет моя команда.