2018-11-25T16:17:20+03:00
Политика

Украинские власти отбирают у православных Почаевскую лавру

Минюст незалежной отменил старое решение о передаче монастыря верующим
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Успенский собор Почаевской лавры.Успенский собор Почаевской лавры.Фото: Википедия
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Что ни день, киевские власти отчитываются о «новом этапе десоветизации». При этом действуя в точности, как господа большевики. Которые, как известно, отметились гонениями на православную церковь, насильно передавая религиозное имущество светским властям. Что и произошло в пятницу с Почаевской лаврой. Украинский Минюст отменил право собственности канонической православной церкви на все постройки монастыря.

Прежнее решение о его передаче верующим было принято властями незалежной в 2003 году, но сама Лавра существует как минимум с 1527 года. Это второй по значимости православный монастырь в стране после Киево-Печерской лавры. Находится на «крайнем западе», в Тернопольской области, где позиции украинских националистов и церковных раскольников особенно сильны. Теперь красивейший комплекс зданий в стиле барокко де-юре передан «государственному историко-архитектурному заповеднику». Монахам и паломникам пользоваться подворьем никто не мешает. Пока. Но, возможно, президент Пётр Порошенко, мечтающий создать «карманную» церковь, прощупывает реакцию и вряд ли откажется от продолжения «рейдерского захвата» православных обителей.

— Это один из немногих монастырей, который не закрывался даже в годы советских антицерковных гонений. И всегда оставался в лоне Московского патриархата — канонической Украинской православной церкви, — объяснил нам руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Тюренков. — Незадолго до нынешнего кризиса я общался с митрополитом Почаевским Владимиром. Он рассказывал, что множество людей с Украины и из России ежедневно присылают слова поддержки. Сотни, тысячи верующих готовы приехать в Лавру и стоять до конца. Отдавать святыню никто добровольно не станет. Сегодня мы имеем дело с исключительно политическим решением киевских властей. Им выгодно обострить ситуацию, например, ввести чрезвычайное положение на фоне гражданских противостояний, в том числе вокруг тех же православных святынь, и, например, отменить выборы будущей весной (которые действующий президент Порошенко из-за своего низкого рейтинга едва ли способен честно выиграть).

— Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины. Церковь «неудобна» разрушителям духовных основ украинского общества, — сказал в беседе с ТАСС зам. главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоирей Николай Балашов.

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