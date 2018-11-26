Фитнес-тренера уволили за замечание полной даме

Слово не воробей. Даже если оно сказано в Instagram Stories, которые хранятся всего 24 часа. На своей шкуре это прочувствовал фитнес-тренер Шах Катлер из Сингапура.

Бодибилдер поучал людей не только в зале, но и в своём блоге. До поры до времени у него это неплохо получалось - на Шаха в Instagram подписались несколько тысяч человек. Но недавно он сильно разозлил своих подписчиков. За что, кстати, потом жестоко поплатился. Шах сфотографировал полную женщину в очереди за мороженым. Выложил её снимок в Stories и подписал: «Что за...? Такая толстая и всё ещё хочет мороженое? Это отвратительно»

Тот самый пост, который вызвал бурю негодования в Сети

После этого на Шаха посыпался град негодующих комментариев. Один из подписчиков сделал скрин Stories и опубликовал у себя в Facebook. Его гневным постом по поводу бодибилдера поделились более 2 тысяч человек! Так запись попала на глаза представителям клуба Fitness First Singapore, где трудился Шах Катлер. Реакция не заставила себя ждать.

На страничке фитнес-клуба сообщили, что отстранили Катлера от обязанностей. И отметили, что он понимает «бесчувственность своего комментария».

Шах Катлер - победитель множества соревнований по бодибилдингу

Действительно, Катлер извинился за свой пост. А после этого удалил аккаунт в Instagram.

Другая история в Великобритании. Там тренер призвал целый город не кормить его толстого ученика. Теперь подопечный, как ни крути, не может сорваться с диеты - никто не продаёт ему вкусняшки. Но толстяк лишь благодарен своему наставнику (подробности)