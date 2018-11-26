2018-11-26T13:21:11+03:00
Политика

СК России расследует 230 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

26 ноября исполнилось 50 лет со дня принятия Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Глава поселка Александровка в ДНР у ворот со следами попадания снаряда в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Поселок находится в непосредственной близости к линии фронта и неоднократно подвергался обстрелам. ФОТО Михаил Терещенко/ТАССГлава поселка Александровка в ДНР у ворот со следами попадания снаряда в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Поселок находится в непосредственной близости к линии фронта и неоднократно подвергался обстрелам. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

После начала войны на Донбассе Следственный комитет России возбудил и расследует более 230 уголовных дел по преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса.

"Только в текущем году возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов ими гражданского населения и применении украинскими военнослужащими запрещенных средств и методов ведения войны против мирных граждан юго-востока Украины", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Только в этом месяце военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, несколько раз обстреливали гражданских.

Так, 15 ноября 2018 года украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, в поселке Гольмовском самопровозглашенной Донецкой народной республики. 17 ноября 2018 года под прицельный обстрел украинских силовиков из огнестрельного оружия попали гражданские объекты в поселке шахты Трудовской, а 21 ноября был обстрелян поселок Еленовка. В результате преступных действий украинских военнослужащих и их командиров ранение получили не участвующие в вооруженном конфликте 19-летняя мирная жительница, а также 28-ми и 62-летний мужчины. Кроме этого частично был разрушен жилой дом.

Напомним, 26 ноября исполняется 50 лет со дня принятия Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Идея о привлечении военных преступников к уголовной ответственности без ограничения сроков давности была сформулирована в середине 60-х годов. Принятие этой конвенции в 1968 году стало новым этапом в развитии международного права, воплощением принципа неотвратимости наказания.

"Криминализация военных преступлений в международных договорах предполагает установление ответственности за их совершение в национальном законодательстве. В случае, если то или иное государство не реагирует на совершение таких преступлений своими же гражданами, в том числе занимающими должностное положение, применяется принцип универсальности, основанный на необходимости защиты общих ценностей. В таком случае уголовная юрисдикция государства распространяется на деяния, признанные преступными по международному праву, независимо от гражданства совершивших их лиц и места преступления. В России возможность применения этого принципа закреплена в ст.12 Уголовного кодекса", - пояснила действия закона представитель ведомства.

Следственный комитет России продолжает работу по сбору доказательственной базы преступлений против мира и безопасности человечества, которая в дальнейшем может быть предоставлена международным судам или специально созданному трибуналу.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Игорь Коротченко: Украинские корабли нарывались на неприятности
Главный редактор журнала «Национальная оборона» прокомментировал Радио «Комсомольская правда» ситуацию с тремя украинскими военными судами, пытавшимися прорваться под Керченским мостом в Азовское море [видео]
Новости 24
Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20
Канадские ученые нашли еще один способ бросить курить
Россия завершила поставки истребителей Су-35 в Китай
Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации
Противники пакта ООН о миграции избили евродепутата на митинге в Таллине
МИД России раскритиковал решение литовских властей увековечить память главаря «лесных братьев»
В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж
В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины в порту Керчи
Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi
Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете
Рябков: Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтон не откажется от своих обязательств по соглашению
Названы самые дорогие автомобили в мире
Концерт, организованный в поддержку рэпера Хаски, принесет более 6 млн рублей
Ученые назвали какао самым полезным продуктом во время зимних холодов
Москва заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в России
Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник
В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Nokia
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли
США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи
Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек
Журнал National Interest признал уникальным российский противолодочный комплекс «Пакет»
Гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все полотна «одеть» в пуленепробиваемое стекло
Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие
Число пострадавших из-за землетрясении в Иране возросло до 634
Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели
В Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков
Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой
В Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции
Проход гражданских судов через Керченский пролив возобновился