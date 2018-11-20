2018-11-20T10:30:55+03:00
Происшествия

СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территории Донбасса

Только за последнюю неделю в результате действий украинских военнослужащих пострадали два мирных жителя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинцы стреляют по гражданским объектам инфраструктурыУкраинцы стреляют по гражданским объектам инфраструктурыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса. О проведении расследования сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, первый инцидент произошел в прошлую среду, 14 ноября. Украинские военнослужащие получили от своего министерства обороны заведомо преступный приказ и исполнили его, проведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселке Марьевка Луганской народной республики.

На следующий день еще одна атака из тяжелых видов вооружения была проведена в отношении поселка Гольмовского Донецкой области. Запуск снарядов производился с территории поселка Травневое. В результате обстрела пострадали двое гражданских - девушка 1999 года и мужчина 1989 г.р.. Кроме того, был частично разрушен жилой дом.

В СК РФ подчеркнули, что украинские военнослужащие действовали умышленно и в нарушение Протокола о прекращении применения оружия, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, является политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящий момент следственный комитет продолжает установление всех должностных лиц, отдававших и исполнявших приказы об артобстрелах.

Следует напомнить, что российское ведомство неоднократно возбуждало дело в отношении украинских военных. Так, сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября этого года было начато расследование по факту обстрела территории ДНР с помощью беспилотника.

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