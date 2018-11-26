2018-11-26T14:27:15+03:00
Дом. Семья

Вкусная дипломатия

В Москве прошло второе заседание Московского Дипломатического гастрономического клуба (МДГК). Наш гастрономический обозреватель и туда успел
Леонид ЗАХАРОВ
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Дипкорпус на внеплановом ужине.Дипкорпус на внеплановом ужине.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Тяжела жизнь высокопоставленных зарубежных дипломатов в Москве. Работы много, а из еды - а основном то, что посольский повар приготовит. Ну и еще и на приемах вкусно поесть можно. Но там все больше угощения космополитического толка.

А хочется ведь получше узнать страну пребывания через ее кухню - вдруг хоть так удастся понять загадочную русскую душу.

Вот именно с этой целью и существует Московский дипломатический гастрономический центр (МДГК). Мысль о том, насколько широка страна наша родная тут доносят до господ дипломатов через знакомство с кухнями российских регионов.

На втором заседании МДГК (а в его рядах дипломаты двух с лишним десятков стран), которое прошло на днях в ресторанном доме «Булошная, «проставлялась» Бурятия.

Девушка и буузы. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Девушка и буузы.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А в Бурятии главное блюдо какое? Правильно - буузы. Сначала пришлось объяснить зарубежным гостям, что ближайший родственник буузы - это пельмени (так понятнее). Но есть нюансы. В методах изготовления фарша, теста, в правилах лепки. И главное - поедания: берем рукой, надкусываем, выпиваем бульон, и только потом переходим в мясу.

Сагудай, сагудай, кого хочешь выбирай. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Сагудай, сагудай, кого хочешь выбирай.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Дипломатам понравилось, новое слово они запомнили. Хотя новых слов в тот вечер было много. Вот, например, сугудай (он же сагудай - в зависимости от региона). В обычной таежной жизни это сырая рыба с уксусом, растительным маслом, луком и специями. В «Булошной» была представлена, скажем так, авторская версия этой знаменитой таежной еды, но мы же все-таки не в тайге трапезничали, а в приличном ресторане.

А потом был чир (еще одно новое слово!), десерт с черникой (как любят в Бурятии) и бурятские песни.

В общем, господа дипломаты настолько прониклись, что кое-кто из них уже готовится к поездке в Бурятию. Там Байкал, там вкусно, там буузы.

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