Вкусная дипломатия

Тяжела жизнь высокопоставленных зарубежных дипломатов в Москве. Работы много, а из еды - а основном то, что посольский повар приготовит. Ну и еще и на приемах вкусно поесть можно. Но там все больше угощения космополитического толка.

А хочется ведь получше узнать страну пребывания через ее кухню - вдруг хоть так удастся понять загадочную русскую душу.

Вот именно с этой целью и существует Московский дипломатический гастрономический центр (МДГК). Мысль о том, насколько широка страна наша родная тут доносят до господ дипломатов через знакомство с кухнями российских регионов.

На втором заседании МДГК (а в его рядах дипломаты двух с лишним десятков стран), которое прошло на днях в ресторанном доме «Булошная, «проставлялась» Бурятия.

Девушка и буузы.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А в Бурятии главное блюдо какое? Правильно - буузы. Сначала пришлось объяснить зарубежным гостям, что ближайший родственник буузы - это пельмени (так понятнее). Но есть нюансы. В методах изготовления фарша, теста, в правилах лепки. И главное - поедания: берем рукой, надкусываем, выпиваем бульон, и только потом переходим в мясу.

Сагудай, сагудай, кого хочешь выбирай.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Дипломатам понравилось, новое слово они запомнили. Хотя новых слов в тот вечер было много. Вот, например, сугудай (он же сагудай - в зависимости от региона). В обычной таежной жизни это сырая рыба с уксусом, растительным маслом, луком и специями. В «Булошной» была представлена, скажем так, авторская версия этой знаменитой таежной еды, но мы же все-таки не в тайге трапезничали, а в приличном ресторане.

А потом был чир (еще одно новое слово!), десерт с черникой (как любят в Бурятии) и бурятские песни.

В общем, господа дипломаты настолько прониклись, что кое-кто из них уже готовится к поездке в Бурятию. Там Байкал, там вкусно, там буузы.