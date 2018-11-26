2018-11-26T16:36:20+03:00
Всё о наших пенсиях

Кто сможет досрочно выйти на пенсию

Льготных категорий работников осталось немало. Плюс прибавились новые
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пенсионная система очень комплексная. Под одну гребенку всех загнать не получится. Уж слишком сильно отличаются условия труда в разных местах и в разных регионах. Новый закон предусмотрел сохранение почти всех льгот. Кроме того, появились новые.

1. Для граждан, работающих на местах с опасными и вредными условиями труда, правила выхода на заслуженный отдых не изменятся. В список входят те, кто работают в шахтах, разрезах, рудниках, лесоповале, горячих цехах, а также машинисты железнодорожных составов, летчики гражданской авиации, водители пассажирских автобусов, сотрудники исправительных колоний и спасатели. Кроме того, не изменятся условия выхода на пенсию для тех, кому она устанавливается по социальным мотивам или по состоянию здоровья (например, по инвалидности).

2. Более ранний выход на пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников тоже останется. К примеру, не будет ужесточения требований по специальному стажу. Для разных категорий он составляет от 15 до 30 лет. Этот ценз повышаться не будет. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, возраст выхода на досрочную пенсию для этих граждан будет постепенно повышаться.

Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2023 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

К примеру, педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

3. Многодетным матерям дали дополнительные льготы. Для тех, у кого пятеро детей, возраст выхода на пенсию не изменится (50 лет). А те, у кого трое или четверо детей, смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше. Соответственно, в 57 и 56 лет.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Полный список профессий, которых не коснется повышение пенсионного возраста, можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России

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