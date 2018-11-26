Выпускники напишут сочинения про месть и великодушие

Уже на следующей неделе, 5 декабря, выпускники будут писать итоговое сочинение. Разбираемся, какие темы и требования к эссе будут в этом году.

Гуглить темы бесполезно

Всего сочинение в этом году будут писать почти 660 тысяч выпускников. Примерные направления тем стали известны ещё в сентябре. А конкретные темы огласят уже в день самого экзамена.

- Для каждого часового пояса будут составлены свои комплекты тем по каждому направлению, - рассказала Ольга Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает темы сочинений, задания ЕГЭ, и критерии их проверки. - Сами темы собираются в комплекты не вручную, а при помощи специального алгоритма непосредственно в день экзамена. Так что искать в интернете готовые варианты тем бессмысленно.

Само сочинение надо писать с опорой на литературу. Причем, не важно, какую — можно ссылаться хоть на Льва Толстого, хоть на Чака Паланика, хоть на маркиза де Сада. Единственное ограничение: хотя пословицы и поговорки, технически, тоже считаются литературой, отсылки к ним в качестве литературного аргумента не зачтут.

В ЕГЭ решили обойтись без цитат

А вот в ЕГЭ по русскому языку цитировать книжки больше не надо. Теперь, чтобы обосновать свою позицию в эссе на едином госэкзамене, достаточно сослаться на собственный опыт или привести любые другие аргументы. Лишь бы они звучали убедительно.

- Раньше в ЕГЭ по русскому языку нужно было сослаться на литературу, - объясняет Оксана Решетникова. - Но в последние годы эксперты выявляли очень много домашних заготовок. Дело в том, что все темы эссе, по сути, сводятся к общечеловеческим ценностям. И дети заранее составляли определенный набор аргументов, и цитировали 5-10 привычных произведений.

Теперь же составлять шаблоны нет смысла. Более того, любой отсыл к литературе эксперты будут проверять ещё строже — а вдруг это тоже домашняя заготовка?

- Благодаря сочинению, мы избавили ЕГЭ от этой нагрузки достаточно безболезненно, - говорит Оксана Решетникова. - Более того, в экзамене по русскому языку раньше достаточно было просто упомянуть какое-то произведение. А в сочинении выпускник может лучше проявить себя, показать свой читательский опыт, проявить более глубокое понимание литературы.

Всероссийское собеседование

Новый экзамен по русскому языку будет и в 9-х классах. В феврале всем девятиклассникам предстоит пройти собеседование — это будет считаться устной частью ГИА по русскому языку.

- Мы апробировали этот экзамен в течение двух лет, и в феврале он впервые пройдет в штатном режиме, - уточнил заместителя руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В задании для собеседования — небольшой текст и три вопроса к нему. Первый вопрос проверяет коммуникативные умения. Нужно будет немного "переварить" прочитанное и рассказать про основную мысль или идею текста. Во втором задании нужно проанализировать текст и кратко рассказать о результатах этого анализа. А третье задание нацелено на практику и проверяет, умеет ли выпускник применять на практике правила и знания, которыми его пичкали все 9 лет в школе. Всего на подготовку дается до 40 минут.

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