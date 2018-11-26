2018-11-26T17:21:09+03:00
Звезды

Лобода вышла в свет в наряде за полмиллиона рублей

Певица стала отдавать предпочтение дизайнерским нарядам [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Светлана отдаёт предпочтение именитым брендамСветлана отдаёт предпочтение именитым брендамФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Лобода, оправившись от недавней операции на почках, появилась на музыкальной премии «Золотой граммофон» в сногсшибательном наряде, который подчеркнул стройные формы певицы.

Если раньше Лобода могла себе позволить выйти в свет в недорогом платье от малоизвестного дизайнера, то теперь, став самой популярной певицей текущего года, Светлана отдаёт предпочтение именитым брендам.

На премии в Кремле, где знаменитая артистка получила приз за хит «Superstar» на Светлане было мини-платье от модного дома Бальман - любимого бренда Бейонсе. Заглянув на сайт Бальман, мы обнаружили, что это наряд стоит около 400 тысяч рублей.

Певица с футболистом Фёдором Смоловым, который вручал ей на премии «граммофон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица с футболистом Фёдором Смоловым, который вручал ей на премии «граммофон»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дерзкое мини Лобода дополнила серьгами в виде скелета рыбы от модного дома Ив Сен-Лоран. Стоит этот модный аксессуар 120 тысяч рублей. В общей сложности на выход в свет популярная певица потратила более 500 тысяч рублей.

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Лобода вышла в свет в наряде за полмиллиона рублей
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