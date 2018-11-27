"Попадая в коллектив, люди с аутизмом меняют его к лучшему": Как особенные люди находят себя в профессии

Батику 22 года, он окончил кулинарный колледж. Батик хорошо знает Москву, любит ездить на транспорте, причем заранее планирует свой маршрут по карте. На работу в «ОбедБуфет» он добирается из другого конца города, но это не доставляет ему неудобств. Больше всего Батику нравится идти по Новому Арбату от метро до работы. Батик подходит к выполнению своих задач внимательно и дотошно. Возможно, он делает все чуть медленнее, чем его коллеги, но в качестве сделанного можно быть абсолютно уверенным. Если Батик не закончил задачу до конца рабочего дня, например, не наклеил стикеры «ОбедБуфет» на бутылки с напитками, он не уйдет до тех пор, пока все не сделает.

Дима тоже 22, но на Батика он совсем не похож. В первые дни коллеги даже переживали, что чем-то расстроили Диму, такое у него было серьезное выражение лица. Потом выяснили, что отсутствие улыбки означает предельную собранность, концентрацию на задаче. Диме совсем не чужды эмоции, просто внешне они почти не проявляются. Дима много и с удовольствием читает, увлекается геополитикой. Внимательно следит за всеми ключевыми событиями в мире, вникает в детали и, конечно же, имеет собственное мнение по поводу всего происходящего. Девушка Димы очень ценит его серьезность.

Дима всегда серьезен и сконцентрирован Фото предоставлено рестомаркетом "ОбедБуфет

Необычное в этой истории то, что Дима и Батик – люди с аутизмом. Их трудоустройство в «ОбедБуфет» стало возможным благодаря Фонду «Я есть!», который занимается поддержкой детей с особенностями развития и, что самое важное, их социализацией. Некоторое время тому назад директор «ОбедБуфета» Наталья Авдеева познакомилась с основателями Фонда Ксенией Алферовой и Егором Бероевым. Оказалось, что «Я есть!» ищет партнеров в сфере ресторанного бизнеса, чтобы помочь Диме и Батику найти себя в жизни. К слову, для Фонда это не первый удачный проект такого рода: около двух лет тому назад Никита Паничев, человек с синдромом Дауна получил работу повара в одном из заведений сети «Кофемания».

- Проект, финалом которого стало трудоустройство двух ребят на нашей кухне, мы вынашивали долго – почти два года. Для начала нужно было наладить процессы внутри рестомаркета. Коллектив должен был устояться, созреть, чтобы принять «особенных» сотрудников, - говорит Наталья Авдеева, генеральный директор «ОбедБуфет». - Первым важной вехой проекта стало мое знакомство с Ксенией Алферовой и Егором Бероевым – основателями фонда «Я есть!». Фонд, в свою очередь, познакомил нас с Димой, Батиком и их родителями. Кстати, без коммуникации с родителями, без их активной поддержки и вовлеченности в процесс, я вряд ли решилась принять ребят на работу. Для меня, как для руководителя крайне важна была обратная связь, уверенность, что молодым людям у нас хорошо. Сейчас мы находимся в постоянном контакте с родителями, просим их сообщать, если домой ребята приходят в плохом настроении или говорят о каких-то сложностях.

Батик подходит к выполнению своих задач внимательно и дотошно. Фото предоставлено рестомаркетом "ОбедБуфет

Расстройства аутистического спектра проявляются у детей по-разному, а причины их возникновения до конца не изучены. В какой-то момент нервные связи в мозге ребенка начинают формироваться иначе, и он по-другому воспринимать мир — по-другому строится его контакт со взрослыми, общение со сверстниками и социальное поведение. Иногда родители в такой ситуации совершают ошибку, максимально изолируя ребенка с аутизмом от общества. Домашнее обучение в четырех стенах, редкие походы в поликлинику, а результат – полное отсутствие социальных навыков. Родители Димы и Батика выбрали другой путь. Инклюзивный детский сад и школа, общение со сверстниками, потом – кулинарный колледж, а в финале – трудоустройство «ОбедБуфет».

- Главная беда сегодня – недостаток информации. Думаю, что работодатели просто боятся брать на работу «особенных людей». Боятся, что не справятся. Боятся ответственности. Боятся, что придется все контролировать. Наш опыт показывает, что большинство этих проблем – надуманные. Вообще, к аутизму на бытовом уровне можно относиться просто как к особенности характера, - уверена Наталья Авдеева.

В мире по разным оценкам живет от 760 миллионов до 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями. А ведь это, как минимум, каждый десятый. И главная проблема «особенных» (будь то человек с аутизмом или синдромом Дауна) – это интеграция в общество. К сожалению, об этом начали задумываться совсем недавно. Забота государства заканчивается на постройке пандуса у подъезда и льготе по квартплате, а осознать себя частью общества «особенному человеку» помогают или родственники, или неравнодушные энтузиасты. И главная задача на сегодняшний день – как можно больше говорить о проектах, эту проблему решающих. Как показывает пример Димы и Батика, взрослые люди с аутизмом способны полностью социализироваться и даже менять тех, кто находится рядом с ними.

- С появлением ребят на кухне «ОбедБуфет» атмосфера в коллективе стала совсем другой. Когда Дима и Батик рядом, все остальные стараются быть лучше: не кричат, не спорят, и, что интересно, относятся внимательнее не только к ребятам, но и друг к другу. И это не единичный случай: попадая в коллектив, люди с аутизмом меняют его к лучшему, - считает Ксения Алферова, сооснователь фонда «Я есть!».

В Италии, где дети и подростки с аутизмом, с ДЦП, колясочники учатся в обычных (инклюзивных) школах, провели интересное исследование. Замечено, что ученики объединяются вокруг своего «особенного» одноклассника, а конфликты решаются преимущественно мирным путем. В ребятах с аутизмом есть какая-то внутренняя теплота, поэтому они часто берут на себя функцию духовного развития обычных детей, с которыми оказываются в одном коллективе».

Уже через пару недель парни работали на уровне поваров в соответствии со своей квалификацией Фото предоставлено рестомаркетом "ОбедБуфет

МНЕНИЕ

Главное – это отсутствие особого отношения

Операционный директор «ОбедБуфет» Мария Галан:

- Для нас, как для организации никаких сложностей при оформлении Димы и Батика на работу не было. Все в соответствии с Трудовым кодексом: зарплата, отпуск… Хотя сначала были сомнения по поводу длительности смены. Мы проконсультировались с родителями, сошлись на 2-3 часах в день для начала. Было важно, чтобы ребята не слишком уставали. Потом с их согласия длину смены увеличивали, сейчас они, как и все, работают по 8 часов в день.

К Диме с Батиком мы прикрепили по наставнику. Эта наша обычная практика для вновь приходящих сотрудников. На начальном этапе задания были попроще: в первый день Дима работал на станции напитков, разливал морсы, а Батик – чистил вареные яйца для салатов. Но уже через пару недель они работали на уровне поваров в соответствии со своей квалификацией.

Коллектив ресторана относится к ребятам хорошо, поддерживает их, но каких-то поблажек не делает. Конечно, перед началом проекта мы провели беседу с сотрудниками, рассказали о новеньких, попросили помочь им освоиться. Но я считаю, что как раз отсутствие особого отношения – это залог успешного вхождения ребят в коллектив.