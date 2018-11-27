Русский тесть малазийского короля: Если бы у меня были сомнения в порядочности Мухаммада, я бы не выдал дочь замуж!

Новость о свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса красоты Оксаны Воеводиной заставила всех девушек страны поверить в сказку. «Комсомольской правде» удалось связаться с отцом «русской Золушки» и теперь уже королевским тестем Андреем Воеводиным.

- Андрей Иванович, здравствуйте! Прежде всего, хотелось бы поздравить вас со свадьбой дочери, примите наше поздравления.

- Спасибо, а с кем я разговариваю?

- Это журналист «Комсомольской правды», мы об Оксане писали еще три года назад, когда она победила на конкурсе…

- А, помню-помню, да.

Одна из фотографий свадьбы, состоявшейся в подмосковной Барвихе.

- Андрей Иванович, как с зятем у вас отношения, легко с ним общаться?

- Вы знаете, я не даю интервью по телефону… Могу только сказать, что человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери.

Жить супруги будут на родине жениха – в МалайзииФото: соцсети

- А как они познакомились, можете сказать?

- Послушайте, все-таки это королевская особа. Я в начале поговорю с молодыми, с Оксаной и с ее мужем. Если они не будут возражать против моего общения с прессой, тогда пожалуйста. А если они скажут: «Папа, не надо», тогда извините. Вы знаете, у меня пациенты сейчас, я доктором работаю. Неудобно говорить, позвоните мне попозже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679637" frameborder="0"></iframe> Первый танец короля Малайзии и «Мисс Москва 2015».

Напомним, 49-летний король Малайзии Туанку Мухаммад V женился на 25-летней русской красавице 22 ноября, но стало известно о свадьбе только сейчас. Церемония прошла в развлекательном комплексе «Barvikha Concert Hall» на Рублевке. Сами молодые пока никаких комментариев прессе не дают. Об избраннике известно, что он в разводе, детей не имеет.

Молодая жена, которая незадолго до свадьбы приняла ислам и взяла мусульманское имя Рехана, в прошлом — победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2015», выпускница РЭУ им. Плеханова, окончила факультет бизнеса, работала моделью, участвовала в показах в Бангкоке, Пекине. А Москву приехала покорять в 17 лет из Ростова-на-Дону.

Оксана Воеводина получила титул «Мисс Москва» в 2015 году

Как выяснила «КП», Оксана, которую дома называют Ксю и считают точной маминой копией — старший ребенок в многодетной семье. У нее есть брат Иван и 11-летняя сестренка Саша. Отец Оксаны — врач-ортопед, в Ростове несколько лет назад у него был свой реабилитационный центр, который в том числе помогал детям Донбасса, пострадавшим во время войны. Мама Людмила — пианистка, пишет песни артистам продюсера Виктора Дробыша. В сети до сих пор остались объявления, по которым можно заказать выступление Людмилы на корпоратив, свадьбу или день рождения. Ценник — от 8 до 15 тысяч рублей(за программу от 15 минут до 1 часа).

Награждение Оксаны Воеводиной титулом "Мисс Москва", 2015 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомолка» дозвонилась в концертное агентство, которое сотрудничает с теперь уже не просто пианисткой, а королевской тещей.

- У нас не так часто заказывают ее выступления, да и работает Людмила больше сама по себе. Поэтому каждый раз надо договариваться отдельно, - сообщил наш собеседник. - Последний раз она работала летом. Но если у вас праздник, уточните даты, попробуем договориться. И в Ростове, и в Москве она выступает.

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