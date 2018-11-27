Алексей Кудрин обнаружил десятилетний застой в экономике

Экономика России попала в «застойную яму». Такой вывод сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на V Международном форуме Финансового университета.

- Последние 10 лет мы живем с темпами роста 1%. Я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы попали в серьезную такую застойную яму, — заключил он.

Позже в своем микроблоге Twitter Кудрин уточнил, что исключением стали 1990-1998 годы. Это тоже был период низких темпов роста экономики. Но предшествовали этому развал СССР, рухнувшая плановая экономика и снижение цен на нефть. Глава Счетной палаты заметил, что и в этом году правительство снизило прогноз по росту ВВП. Он планировался на уровне 2,1%. Потом его поменяли на 1,8%. Но, по словам Кудрина, в реальности темпы будут еще ниже.

- Нашей экономике нужны новые драйверы, - подводя итог, сказал он. – Эта дискуссия идет больше 6 лет. В 2012 году была большая дискуссия о строительстве новой модели экономики. Но этого так и не произошло.

Другие экономисты со своим коллегой в общем-то согласны в оценках. Но над обличительным пафосом главного аудитора страны посмеиваются.

- Я с ним более чем согласен. Но меня немножко забавляет, что это говорит Алексей Кудрин, который косвенно способствовал этому всему (Кудрин в 2000-2011 годах был министром финансов России – прим. Авт.), - прокомментировал Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН. – В тучные годы страна ничего не дала для того чтобы изменить структуру экономики, сделать ее более современной. А потом, когда закончились государственные инвестиции, государственные стройки, вот и пришел период застоя.

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