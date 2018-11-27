Дмитрий Медведев: «У Порошенко нет шансов победить на выборах президента Украины»

Инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу России в Черном море и были задержаны российскими кораблями, может создать серьезные проблемы для украинской экономики. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, общаясь с журналистами в Минске после заседания Евразийского межправительственного совета.

Напомним, что в этот понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

- Введение военного положения дает возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами и увеличить поддержку со стороны населения - это один из возможных вариантов . Но а, может быть, и максимальный вариант рассматриваться, я имею в виду просто отказ от проведения выборов президента, о чем украинские аналитики еще год назад предупреждали, - считает Медведев.

Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 года.

- Обращает на себя внимание реакция со стороны украинского истеблишмента, украинских политических деятелей, включая бывших президентов, которые задали, в общем, вполне, на мой взгляд, очевидный вопрос: почему в гораздо более сложных ситуациях, в которые попадало украинское государство, военное положение не вводилось, а этот инцидент был использован в качестве основания для введения такого положения? - заметил Медведев.

По его мнению, ответ на этот вопрос очевиден: «Потому что это политика, избирательные технологии, политические технологии».

Медведев считает, что Порошенко не будет избран президентом Украины.

- Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур . И для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений, и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация в Керченском проливе, - заявил Медведев.

Премьер уточнил, что инцидент в Керченском проливе не обсуждался на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Он отметил, что это касается двусторонних отношений России и Украины, и произошедшее явно не пойдет им на пользу.

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