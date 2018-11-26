Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Уже само по себе то, что на пятом году гражданской войны в Донбассе (и на шестом году майдана в головах) Украина вдруг решилась ввести военное положение — говорит о некоей лукавости. Ну не может быть так, что пять лет не вводили - не вводили и бац.

Однако, бац в ночь с воскресенья на понедельник случился. После провокации у Керченского пролива, закончившейся для Украины полным фиаско - 3 ее военных корабля при попытке прорыва без предупреждения к Крымскому мосту были задержаны погранслужбой ФСБ России и отбуксированы в Керчь — Петр Порошенко созвал экстренное ночное заседание Военного совета. Решали — как спасти киевскую власть от такого позора, а лично Петра Порошенко от неминуемого краха его рейтинга впреддверие президентских выборов, до которых осталось всего ничего — 4 месяца.

И порешали. Глава Совета по нацбезопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов объявил, что на этих ночных посиделках президенту Украины предложено ни много — ни мало ввести в стране военное положение. На ближайшие 60 дней.

Глава Совета по нацбезопасности Украины Александр Турчинов.Фото: REUTERS

Президент с этим согласился.

Порошенко заявил, что срочно созывает в понедельник Верховную Раду Украины для утверждения военного положения (так положено по Конституции) и лично будет при голосовании присутствовать. Наверняка еще и произнесет пламенную речь, что оправдать себя и заклеймить «агрессию» России.

Что же означает военное положение?

Что на Украине изменится?

1. Сам Порошенко пообещал, что это не будет означать немедленной полной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди». Волны призыва граждан Украины на войну в Донбассе и так идут одна за другой 4,5 года. Так что тут — ничего нового.

2. «Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия, - сказал Порошенко. - И это не изменит положение на линии столкновений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». От этого становится еще непонятней — зачем тогда официально переводить страну на военные рельсы?

Схема происшествия с украинскими военными кораблями в Черном море.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Правда, на заседании СНБО уже прозвучало, что на время введения военного положения будет ужесточен режим пересечения границы Украины гражданами России (интересно - будут вновь заворачивать всех россиян призывного возраста или полностью опустят железный занавес?). И усилена борьба государства с фейк-ньюс (значит, на Украине грядет новая зачистка оставшихся редких представителей относительно независимой прессы, чтобы из телевизора и с газетных полос на украинцев лилась только пропаганда и ничего кроме пропаганды).

4. «Введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан,» - пообещал Порошенко. И вот тут-то он открыто солгал. Потому что по Конституции Украины на время действия военного положения в стране запрещается проведение любых митингов, референдумов и выборов (что подтвердил и Турчинов). А, значит, намеченные на март выборы президента Украины тоже скорее всего будут отменены. Ведь военное положение можно ввести на 60 суток, а затем продлять его сколь угодно долго, устраивая все новые провокации подобные той, что произошли в воскресенье 25 ноября у Керченского пролива.

Именно это и нужно Порошенко — украсть у народа выборы, поскольку рейтинг его, согласно опросам, - всего 7% и он вдвое уступает, например, Юлии Тимошенко.

Продлить свою личную власть — вот для чего президент Украины и подставил своих военных моряков, распорядившись послать их на прорыв Керченского пролива без должного предупреждения российской стороны (как полагается по всем действующим нормам для беспрепятственного прохождения — за 2 суток). Ему нужно было либо поднять свой рейтинг - «героическим» проходом военных кораблей Украины под Керченским мостом, либо совсем отменить выборы — в случае провала военно-морской «операции». Что и произошло.

СПРАВКА КП

Введение военного положения, согласно действующему законодательству Украины, предусматривает:

- Вводится комендантский час.

- Объявляется всеобщая принудительная мобилизация. Мобилизованные становятся участниками боевых действий.

- Ужесточается пограничный контроль для предотвращения диверсий.

- Появляется квартирная повинность для расселения военных.

- Разрешается изымать транспорт в пользу армии.

- Вводится запрет на передачу информации через компьютерные системы, жесткий контроль вплоть до закрытия СМИ, ограничение пользования интернетом.

- Запрещаются массовые акции, акции протеста, забастовок вплоть до силового разгона.

- Замораживаются любые кредитные линии от МВФ и других финансовых организаций.

- Армия получает больше полномочий и свободы маневрирования.

- Все рычаги военного, политического и экономического управления страной переходят в руки президента.

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