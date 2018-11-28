Медицинская Кущевка?

“- Онкология! У нее вырезана почка полностью, полпечени удалено, желчный пузырь удален, поджелудочная железа - хвост удален, ей просто жизненно необходимо это лекарство. Это лекарство нужно колоть раз в 28 дней, это жизненно важно, а я никогда его вовремя не получаю! Последний раз просрочка была 22 дня! Я звонил в Здравоохранение Краснодарского края, в Администрацию Краснодарского края!

- По какой причине вам это лекарство не выдают?

-Нету его, нету! Рецепт мне не выписывают!

- Вам конкретный врач рецепт не выписывает? Как этого врача зовут?

- Это заведующая поликлиникой”.

Это Санников Геннадий Михайлович, житель Гулькевичского района Краснодарского края рассказывает о своих мытарствах в попытке получить от государства противоопухолевый препарат для своей тяжело больной супруги.

И он - не один такой, кто не может получить лекарство, которое обязаны выдать бесплатно в рамках госгарантий.

Другой жительнице этого же района, Фаине Юрьевне Косяковой, пришлось выбивать рецепт на льготный инсулин с... нарядом полиции! Две недели пенсионерка обивала пороги поликлиники, и только после заявления в полицию ей выдали положенный по закону препарат!

До этого фельдшер и заведующая поликлиникой отфутболивали ее, мотивируя отказ выдать рецепт отсутствием препарата в аптеке.

Когда редакция "Комсомольской правды" прислала мне ссылку на историю про "полицейскую спецоперацию по выбиванию рецепта", я несколько минут истерически смеялся! Это был очень невеселый смех! Потому что это - уже запредельно. Это настолько дико, что просто не укладывается в голове! Была даже мысль, что это очередная провокация, очередная вымышленная история про "врачей-вредителей". Я даже не хотел про это писать. Но потом меня пригласили на радиопередачу. Идти на эту передачу мне очень не хотелось, т.к. я подозревал, что будет очередной вал негатива против медработников, как это было в истории с Надей Гречкиной, устроившей провокацию против терапевта Людмилы Бердник с записью видео.

Тем не менее, я решил пойти, чтобы защитить коллег.

Вопреки моим ожиданиям, эфир прошел очень конструктивно, ведущий, Антон Арасланов, созвонился с участниками этой истории - с Фаиной Косяковой, много лет страдающей диабетом, и с активистом местного отделения "Лиги защиты пациентов" Галиной Кулик. Также выслушали историю вышеупомянутого супруга женщины с онкозаболеванием.

Картина стала намного более ясной. Бедные пациенты рассказали, с какими трудностями каждый раз они выбивают льготные препараты:

"Если мы позвоним в Росздравнадзор, то лекарство появляется! Если мы обратимся в следственное управление - десять человек пришло под видеозапись - то лекарство появляется!" - говорит Галина Кулик.

Представьте себе, таких историй - не единицы, и даже не десятки - их сотни! За два года организации помогла "выбить" положенные по закону льготные препараты... шести сотням(!) больных! И это - только в одном Гулькевическом районе!

Возникает вопрос: почему нет лекарств? Может, их не поставляют? Нет.

Вот что говорит Галина Кулик:

"Я заказала анализ лекарственного обеспечения для каждого больного - и выяснилось, что лекарства поступили! Более того, Фаина Юрьевна (та самая пациентка с диабетом, которая получила инсулин с полицией) тест полоски не получала семь лет(!) а они... поступали!".

Возникает очень интересный вопрос:

А КУДА ДЕВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ПАЦИЕНТУ ПРОПИСАНЫ, ЗАКУПЛЕНЫ, И ПО ДОКУМЕНТАМ "ДОСТАВЛЕНЫ", НО ПАЦИЕНТЫ ИХ НЕ ВЫДАЛИ?

Ну, угадайте с трех раз! Что, и вы о том же подумали?

И действительно, а где же медицинским чиновникам Краснодарского края добыть деньги на дома, квартиры и дорогие машины?

Ведь нужное на семь лет количество одни только тест-полосок, которые вроде как были закуплены и отгружены поставщиком, но до пациентки Фаины Косяковой таинственным образом не дошли, стоят десятки тысяч рублей. Это - на одного пациента. А таких пациентов - сотни - только в одном районе. Какая картина может быть в масштабах Краснодарского края?

Интересно было бы услышать, что скажет губернатор.

Ольга Демичева, известный врач-эндокринолог: "Что касается лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, оно предусмотрено программой госгарантий. Неисполнение этой программы региональными чиновниками и должно быть темой для обсуждений. Многим сегодня выгодно делать врачей и фельдшеров «крайними» в вопросах лекарственного обеспечения льготных категорий больных. Настоящих виновников почему-то оставляют в тени".

Я лично абсолютно уверен: схему такую, с "исчезновением" льготных лекарств, сами по себе врачи провернуть не могут. Это - только чиновники. НО! Без врачей эта схема тоже не может работать. Потому что если врач выпишет рецепт, а лекарство не дадут, то тут уже вина ложится либо на заваптекой, либо на чиновников.

Получается, что крайними в этой истории будут именно врачи, которые берут на себя ответственность не выписывать положенные по закону рецепты на жизненно важные лекарственные средства, такие, как инсулин, противоопухолевые препараты, и т.д.

По мнению Семена Гальперина, руководителя МОО "Лига защиты врачей", "Запрет выписывать рецепты исходит от тех чиновников, которые проталкивают победу в тендерах проплаченных поставщиков. Рецепты на отсутствующие лекарства не выписывают, чтобы элементарно скрыть недостаток необходимых населению лекарств. Т.е., мы наблюдаем преступление, относящееся к особо тяжким, направленным против здоровья и жизни массовых жертв, совершаемых группой лиц, в т.ч., государственных служащих, по предварительному сговору".

Сильные слова про преступление - это не преувеличение, ведь мы с вами не знаем, сколько умерло пациентов, которые не догадались обратиться в полицию или прокуратуру за помощью в получении жизненно важных лекарств. Ведь для онкологической больной, с которой я начал эту колонку, наличие противоопухолевого препарата - вопрос жизни и смерти. На самом деле, не будет преувеличением предположить, что, не получив вовремя лекарства, умерли десятки пациентов.

Мы в этой истории услышали только одну сторону - пациентов и активистов-общественников, которые им помогают. Другая сторона - местные врачи и чиновники от здравоохранения - играют в молчанку. Ну что ж…

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