Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене

Сам Константин Хабенский после смерти первой жены свел общение с прессой на личные темы к минимуму. У одного из самых известных актеров России даже нет инстаграма, а если он делает какие-то анонсы в соцсетях, то только ради того, чтобы рассказать о деятельности своего благотворительного фонда. Поэтому о том, что артист женился и у него родилась дочь – журналисты узнали от друзей звезды. Но недавно супруга звезды фильма "Географ глобус пропил" Ольга Литвинова стала приоткрывать завесу своей личной жизни и публиковать фото и мужа, и маленькой дочки Александры.

Ольга Литвинова и Константин Хабенский в 2016 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Так, поклонники Хабенского узнали, что малышка похожа на маму и мечтает быть балериной для чего уже ходит на курсы хореографии. А тут и еще одна новость подоспела: оказалось, что в семье Хабенских скоро снова будет пополнение. Причем, роды Ольги Литвиновы запланированы уже на вторую половину декабря. Что впрочем, не мешает звезде по-прежнему работать и трудиться в полную силу.

olga.litvinova.1 Тэфи взят!!!"Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать..."

На недавнем юбилее Школы – студии МХАТ она вместе с коллегами исполнила зажигательный танец, несмотря на большой живот, который уже был сильно заметен зрителям. Ольга танцевала в задорном платье и на высоких каблуках вместе с коллегами под овации зрительного зала. А чуть позже поклонники актрисы восхитились в соцсетях смелостью и преданностью профессии супруги Хабенского, которая несмотря на большой срок беременности, не оставила труппу во время большого юбилея и вышла на сцену.

kristina.babushkina Когда то мы говорили, что наступит время и мы будем вспоминать студенческие годы, как самую счастливую и веселую пору... Пришло то время, наступило:) А своих учителей воспринимать как подарок жизни Школе-студии МХТ 75 лет Моя родная, любимая школа, с праздником!!!

Напомним, сейчас Хабенский и Литвинова воспитывают двухлетнюю дочку Александру. У Константина также есть 11-летний сын Иван (от первого брака Хабенского с Анастасией Смирновой). Иван живет с бабушкой в Испании, где Хабенский купил родным недвижимость.

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Так, например, Ольга время от времени делится с подписчиками фотографиями дочери – Сашеньки. Несмотря на то, что девочки всего два года, она уже делает успехи в балете. Так, на одном из снимков, где-то на пляже Александра пытается сесть на шпагат, а на другом запечатлена возле огромного зеркала в балетной пачке и, судя по отражению, находится в каком-то танцевальном зале. Подпись к снимку забавная: «Рубрика: «Хочу в балет». (подробности)