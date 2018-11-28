Можно не заморачиваться: Корреспондент «КП» первым опробовал мобильное приложение для самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых. С 1 января в четырех регионах страны (Москва, Московская область, Калужская область, Татарстан) начнется эксперимент по его внедрению, заработает мобильное приложение «Самозанятый гражданин». Приложение можно будет скачать на любой смартфон и с его помощью уплачивать налог.

- Мы попытались сделать услугу наиболее удобной. Чтобы не нужно было нигде регистрироваться, приходить в налоговую, заполнять специальные формы. Можно загрузить мобильное приложение, отсканировать свой паспорт, сделать фото на телефон - и все, можно платить всего 4% с оборота и работать в правовом поле, - рассказал в интервью «КП» Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы. - Причем в эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, то есть отдельно платить страховые взносы в конце года и сдавать отчетность тоже не нужно (так сейчас делают индивидуальные предприниматели, работающие по «упрощенке». - Ред.).

Начинаем тест. В руках у главы ФНС обычный смартфон, на который уже загружена программа. Вводим номер телефона, получаем смс с кодом, вводим код. Выбираем регион - Москва (помимо столицы можно выбрать Татарстан, Московскую и Калужскую области).

- Так, теперь надо отсканировать паспорт, только первую страницу, - говорит Мишустин.

«Умное» приложение за три секунды обрабатывает картинку и узнает меня. На экране появляется ИНН. Действительно мой - ошибок нет. Магия! Следующий пункт - селфи. Оно необходимо, чтобы система сопоставила фотографию в паспорте и мой реальный внешний вид. Неужели узнает?

Сканирование паспорта мобильным приложением.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Смотри в экран. А теперь моргни! - командует Мишустин.

Поднимаю телефон на уровень глаз. Моргаю. Система дает добро - узнала. Ну значит, не сильно растолстел за последние 15 лет.

- Ну что, давай продадим что-нибудь, - глава ФНС в этот момент похож на изобретателя, жаждущего наконец показать свое произведение публике.

Внутри приложения все просто. Есть один пункт и большая кнопка «Новая продажа». Не ошибешься.

- Например, ты учитель информатики и даешь частные уроки. За 1000 рублей. Пойдет?

- Не, давайте за 10 тысяч. За один урок ничему не научишь, - торгуюсь я.

- Ладно, давай за 10 тысяч.

Дальше выбираем, кому мы это продаем (физлицу или юрлицу). Разница в налогах. В первом случае нужно заплатить 4%, а во втором - 6% плюс нужно указать ИНН организации-покупателя. Вписываем назначение платежа - «урок». И на экране высвечивается электронный чек.

- Вот и все. Никакой кассы не нужно! Если хочешь, чек можно тут же переслать покупателю, - поясняет Мишустин.

- А налоги-то как платить?

- Можно банковскую карту привязать. Тогда раз в месяц 4% со всех продаж будут сниматься и отправляться в бюджет. А если зарегистрироваться через один из агрегаторов (Яндекс.Такси или YouDo), то они сами за тебя все будут делать. Вообще насчет налогов можно будет не заморачиваться. Ну круто же!? - не унимается глава ФНС, потрясая телефоном.

Объективно это гораздо круче, чем устанавливать кассовый аппарат, собирать чеки и заполнять декларации, боясь ошибиться в какой-нибудь мелочи. Так и хочется сказать: «Ну наконец-то!»

Мобильное приложение «Самозанятый гражданин» призвано значительно упростить жизнь самозанятым налогоплательщикам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЛЯ КОГО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Напомним, самозанятый – это человек, который сам производит товары или предоставляет услуги, у которого нет работодателя, нет наемных работников, а оборот не более 2,4 млн. рублей в год. По разным оценкам, самозанятых в России - минимум несколько миллионов человек.

- Легализоваться смогут фотографы, дизайнеры, труженики индустрии красоты, кондитеры и многие другие. Кроме того, этот режим поможет упорядочить и рынок аренды жилья. Например, если физлицо сдает в аренду однокомнатную квартиру за 25 тысяч рублей в месяц, налог составит всего 1000 рублей. Если хозяин его уплатил, то у него меньше рисков столкнуться с недобросовестными квартиросъемщиками или получить претензии от госорганов. И не надо ни от кого прятаться. Здесь и гражданская позиция важна. А 4% - это одна из самых низких ставок для специальных режимов, - резюмирует Михаил Мишустин.

Приложение можно будет загрузить уже совсем скоро. Оно появится как в Apple Store, так и в Google Play. Пользоваться им смогут жители четырех экспериментальных регионов уже с 1 января. А через полгода в налоговой обещают подвести первые результаты и, возможно, допустить к эксперименту другие регионы. Все собранные налоги (за вычетом взноса в ФОМС) пойдут в региональные бюджеты.

P.S. Первым самозанятым я, конечно, не стал. Система пока работает в тестовом режиме. Да и какой из меня учитель информатики?! Но в январе обязательно попробую. Будет повод что-нибудь продать.

Кстати, само приложение подробно мы не показываем специально. Дизайн хранят в секрете до официального запуска. Это сделано ради безопасности. Чтобы никто не мог создать клон и использовать его в преступных целях (например, для сбора паспортных или банковских данных). Но как только приложение заработает, обязательно сделаем полноценный тест-драйв.

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