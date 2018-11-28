Глава ФНС пояснил, зачем нужен новый налоговый режим для самозанятых

СЕГОДНЯ 01:42 2018-11-28T01:48:00+03:00

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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, зачем нужен и чем удобен новый налоговый режим для самозанятых.

«Самозанятый – это человек, который сам производит товары или предоставляет услуги, у которого нет работодателя, нет наемных работников, оборот не более 2,4 млн. Эти люди по закону обязаны платить 13% со своих доходов. Теперь государство предоставляет льготу тем, кто захочет ею воспользоваться. А мы попытались сделать эту услугу наиболее удобной. Чтобы не нужно было нигде регистрироваться, приходить в налоговую, заполнять специальные формы. Можно загрузить мобильное приложение, отсканировать свой паспорт, сделать фото на телефон – и все, можно платить всего 4% с оборота и работать в правовом поле», - сказал он.

Глава ФНС уточнил, что в эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, то есть, отдельно платить страховые взносы в конце года и сдавать отчетность тоже не нужно. По его словам, цель этих нововведений прежде всего – социальная.

«Мы формируем прозрачную бизнес-среду. На первый план выходит сам факт того, что гражданин работает открыто, не неся никаких рисков. В приложении можно будет даже переслать клиенту электронный чек», - пояснил Михаил Мишустин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 ноября Госдума. в третьем, окончательном, чтении приняла пакет законов о налогообложении самозанятых.

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