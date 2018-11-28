В СССР мясо было!

Если верить фольклору, рассказам старожилов и материалам в СМИ, мяса в СССР не было никогда. Сами посудите.

1910 - 1920-е: Первая мировая война, революции, раскулачивание.

1920 - 1930-е: продразверстка, неурожай, голодающее Поволжье.

1930 - 1940-е: две войны, все силы фронту, основные поставки по ленд-лизу - тушенка.

1940 - 1950-е: ликвидация последствий.

1950 - 1960-е: требование Хрущева утроить производство мяса и «рязанское чудо» (первый секретарь обкома забил весь скот, отчитался, стал Героем Соцтруда, а на следующий год покончил с собой).

1960 - 1970-е: распределение мяса: а) Москве, б) столицам союзных республик, в) закрытым городам, г) далее - по остаточному принципу. «Колбасные электрички», анекдоты про очереди за костями, «синяя птица» - не мифический персонаж, а курица в московском гастрономе - в других и такой не было.

1980 - 1990-е: развал СССР и очереди вообще за всем.

НО!

Если верить Росстату, в лихом 1990-м, тогда еще в СССР, все было лучше, чем даже сейчас. Мяса советский человек ел 67,7 кг в год. По той же статистике, Россия только сейчас подошла к тем показателям (70,3 кг на человека). И то только потому, что мы налегаем на кур и свинину. Ситуация с говядиной до сих пор и близко не похожа на показатели 1990-го.

По данным Росстата, промышленный выпуск крупного рогатого скота в 2017 году повысился на 1,8% (до 935 000 тонн в живом весе). Одновременно поголовье продолжило снижаться. В 2017-м оно стало меньше на 1,1%.

ЦИФРЫ

В конце 1990 года в стране было 38,3 млн. голов свиней и 660 млн. голов птицы. В 2015-м - 21,5 млн. и 547 млн. голов соответственно.

В 1992 году началась торговля по свободным ценам. Многие столичные продуктовые и промтоварные магазины были пусты. Автор фото: Станислав ПАНОВ/ТАСС.

КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

Мы длинной вереницей пойдем за «синей птицей»

Вспоминают ветераны «колбасных» поездок в столицу.

Житель города Кимовска Тульской области Олег ПЕРВУХИН:

- Я работал в почтовом ящике. Нам было проще остальных: раз в месяц обязательно выезжали в командировку. Если повезет - в союзные республики. Там с едой было попроще. Если нет - обязательно едем через Москву. А там - «секретные» магазины вдали от вокзалов с криками кассирш: «Больше двух килограмм в одни руки не даем!»

На всю жизнь запомнил «шестьсотвеселый поезд» Москва - Новомосковск. Люди с рюкзаками и авоськами, полными дефицита и в первую очередь колбасы, через окна штурмуют общие вагоны, чтобы занять верхние полки, где можно полежать эти шесть часов пути. В Новомосковске - штурм автобусов до Донского и Кимовска.

Потом стало еще хуже. По главному телеканалу страны в рубрике «Черный юмор» шел репортаж Игоря Угольникова о похоронах еды. Дефицитом стало все, а талоны выдавали на сотни разновидностей товаров.

Сразу после развала Советского Союза в 1991-м произошло обвальное сокращение поголовья скота и птицы (крупного рогатого скота - на 66,7%, свиней - на 43,9%, овец и коз - на 57,2%, птицы - на 17,1%). На прилавках уже по новым ценам появились куриные окорочка «ножки Буша» - большие, но вкуса кур в них не ощущалось. Плюс консервированная ветчина из Китая с какой-то липкой субстанцией внутри. А еще колбаса с таким скудным содержанием мяса, что священнослужители разрешали есть ее в пост.

Производство мяса - дело хлопотное и долгое: надо сначала подождать, пока вырастет новая живность, озаботиться кормами, содержанием, транспортировкой, фасовкой... Словом, от требования правительства «углубить и расширить производство отечественного мяса» до окорока на прилавке должно пройти не меньше четырех лет. Только самый отчаянный предприниматель мог в те годы вложиться в такой долгосрочный проект с туманными перспективами. Быстрее было «там купить и тут продать» с выгодой не меньше 100% - такова плата за риск. Вот и встали отечественные мясокомбинаты, вот и пустили под нож последнюю свинью. Цены ломанулись вверх, качество еды - вниз.

В таком плачевном состоянии отрасль проводила ХХ век и встретила XXI. С одной стороны, вот оно - рыночное изобилие, с другой - неплатежеспособность большей части населения. По данным той же статистики, страна жила впроголодь - во второй половине 90-х потребление мяса упало на 40%, рыбы на 51%, молока на 45%. Народ перешел на хлеб, картошку и макароны.

Житель Горьковской (теперь Нижегородской) области Геннадий КОРОТКОВ:

- Никогда не верил статистикам и социологам. Мы мясо видели только в виде привезенной из Москвы докторской и говяжьих костей на прилавке. И то не всегда. Иногда выбрасывали «синюю птицу» - то есть кур жутковатого вида. Заходишь в гастроном, а там изобилие: хлеб, маргарин, консервированная морская капуста и консервированные же арбузы в трехлитровых банках. Все расставлено огромными пирамидами на всю ширину прилавка.

Сегодня основное место на мясных прилавках уверенно занимают куры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еда пришла откуда не ждали

Падение производства привело к росту импорта - ввоз мяса и мясопродуктов еще в 2013 году увеличился по сравнению с 1990-м в 2,1 раза.

Свое мясо в относительно достаточном количестве начало появляться в России с первыми приметами относительной стабильности. С 2003 по 2007 год у нас начали выдавать продукт на-гора такие крупные холдинги как «Черкизово», «Мираторг», «Приосколье», «Ресурс». Сначала исключительно фасовали импорт, но очень быстро дошли до создания своих агрогородков и полей под корма. Полный цикл - сами вырастили, сами забили, расфасовали и продали.

Но так все просто только в одном абзаце и у отдельно взятых агрохолдингов. В жизни же проблемы в диапазоне от мелких неприятностей до настоящих производственных трагедий и криков: «Я разорен!»

На «мясном фронте» полной стабильности в стране не было до 2015 года. То есть до тех пор, пока на фоне продовольственного эмбарго со стороны ряда стран родное государство не осознало, что продукты - одна из составляющих национальной безопасности. В результате появился лозунг «Импортозамещение!», а из самых высоких кабинетов дали обещание поддержать отечественного производителя.

Но и тогда деловые круги сомневались и подсчитывали финансовые риски. Мол, вложимся мы в долгий цикл, арендуем поля, закупим племенной скот, а политическая ситуация изменится: эмбарго снимут, потечет в страну дешевый импортный крупный рогатый, и плакали наши денежки.

Так было в эти годы на одном из комбинатов под Смоленском. Построившие его в складчину предприниматели рассказывали мне, как собирались насытить центральную часть России говядиной. Своей в стране не было. Решили поначалу закупать стада в Белоруссии, гнать коров-быков сюда, забивать и разделывать. Даже предварительной договоренности достигли. Возвели цеха, поехали к соседям... Не вышло ничего - рачительные белорусы согласились поставлять только готовый расфасованный товар, иначе им невыгодно. К визиту журналистов производственники где-то раздобыли одну (!) корову и подвесили ее на видном месте для фотокорреспондентов.

А ведь казалось бы - рынок мяса в России крупнейший из продовольственных. Он опережает даже зерновой и молочный. Страна северная - подавляющее большинство ее граждан не хочет вступать в ряды вегетарианцев, хоть им на это намекают сто последних лет.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ.

Чем сердце успокоится

Перспективы развития такие: показатели отрасли будут расти и дальше, если:

• не упадет уровень жизни населения;

• производители будут наращивать инновационность своих производств;

• в России появятся селекционеры, которые займутся выведением новых высокопродуктивных пород скота;

• в стране пройдет оптимизация кормовой базы;

• фермерам дадут больше свободы, сократят налоговую нагрузку, помогут им со сбытом продукции, на государственном уровне изыщут средства для выдачи дешевых кредитов;

• государство увеличит субсидирование.

Плюс к тому развитие рыночной инфраструктуры, обучение кадров и так далее.

Есть чем заняться. Причем решать все перечисленные проблемы надо комплексно, совместными усилиями государства и крупных производителей.

ТАК И СКАЗАЛ

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий КОВАЛЕВ:

- Увеличение поголовья свиней набрало стремительные обороты в IV квартале прошлого года. В декабре прирост составил 13% (по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года). Это связано с выходом на предельную мощность аграрных комплексов, постановления о сооружении которых принимались с июля 2014 года. Через несколько лет после принятия правительственных решений российские производители смогли обеспечить население отечественной продукцией. Возведение комплексов выполнялось по государственной программе ускоренного импортозамещения, рассчитанной до 2020 года.

КСТАТИ

Как считается душевое потребление

Берется все производство мяса (без шкуры, головы, внутренностей и нижней части ног), к нему прибавляется нетто-импорт минус потери. Все это делится на среднегодовую численность населения. Полученная цифра считается потребленной средним человеком.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ.

ЦИФРЫ

С конца 2014 г. крупные холдинги вложили в свиноводческую отрасль около 200 миллиардов рублей.

По данным Росстата, промышленный выпуск крупного рогатого скота в 2017 году повысился на 1,8% (до 935 000 тонн в живом весе). Одновременно поголовье продолжило снижаться. В 2017 м оно стало меньше на 1,1%.

Как там сегодня

Если обобщить цифры, мы догнали и даже чуть перегнали рекордные 1990-е (опять же - если верить статистике тех лет). Но детали неприглядны: почти все население России ест кур и свинину, то есть то, что можно быстро вырастить, дешево накормить и быстро окупить их производство.

Только в последние годы рынок насытился индейкой. Говядины и баранины и сейчас мало и дорого. Козлятина - экзотика.

Главные производители мяса у нас сельскохозяйственные предприятия. На их долю в 2015 году приходилось 74,5% продукта, мелкие хозяйства давали 22,6%. Доля фермеров - 2,9%, то есть в пределах статистической погрешности. Не конкурент фермер аграрному гиганту. Не может он соблюсти все законы, нормативы и пробиться в торговые сети.

Но все равно рынок в последние годы формируется в основном за счет внутреннего производства. Объем мяса всех видов в России во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9483,9 тысячи тонн, что на 4,6% больше, чем в 2014-м. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 32,3%, за 10 лет (к 2005 году) - на 90,1%.

В 2015-м впервые в этом веке был превышен минимальный порог продовольственной независимости по мясу, а это согласно Доктрине продовольственной безопасности не менее 85%. В 2016 году самообеспеченность увеличилась до 92,0% (в 2006 году эти показатели составляли 61,5%). Получается, слава санкциям и падению курса рубля.