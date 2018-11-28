Телеведущий Сергей Брилев объяснился за свое «внезапно обнаружившееся» британское гражданство
Один из самых известных российских телеведущих, лицо «второй кнопки», заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Брилев вдруг сам стал фигурантом «журналистского расследования». Выяснилось, что он - гражданин Великобритании. Точнее имеет двойное гражданство, наше и британское. А еще у него в Лондоне квартира.
А что тут такого, удивился Брилев:
- Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? - написал он в соцсетях. - Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП (федерального государственного унитарного предприятия, - ред.) - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.
Брилева поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Непонятна шумиха, которая по этому поводу устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны, - сказал Песков.
И вроде не поспоришь. Действительно, никто не запрещает жить на западе, а работать в России. Хотя согласитесь, есть что-то неожиданное в том, что один из самых популярных политических тележурналистов страны - подданный королевы.