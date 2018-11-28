2018-11-28T20:19:18+03:00
Политика

Телеведущий Сергей Брилев объяснился за свое «внезапно обнаружившееся» британское гражданство

Заместителя гендиректора ВГТРК также поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Алексей ИВАНОВ
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Сергей Брилев вдруг сам стал фигурантом «журналистского расследования»Сергей Брилев вдруг сам стал фигурантом «журналистского расследования»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из самых известных российских телеведущих, лицо «второй кнопки», заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Брилев вдруг сам стал фигурантом «журналистского расследования». Выяснилось, что он - гражданин Великобритании. Точнее имеет двойное гражданство, наше и британское. А еще у него в Лондоне квартира.

А что тут такого, удивился Брилев:

- Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? - написал он в соцсетях. - Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП (федерального государственного унитарного предприятия, - ред.) - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Брилева поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Непонятна шумиха, которая по этому поводу устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны, - сказал Песков.

И вроде не поспоришь. Действительно, никто не запрещает жить на западе, а работать в России. Хотя согласитесь, есть что-то неожиданное в том, что один из самых популярных политических тележурналистов страны - подданный королевы.

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