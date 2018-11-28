2018-11-28T22:45:43+03:00
Спорт

Обзор матча Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Чемпионов Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН
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"Галатасарай" играл в Москве против "Локомотива"."Галатасарай" играл в Москве против "Локомотива".Фото: REUTERS
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В среду, 28 ноября, для футболистов московского "Локомотива" наступил "час икс" в Лиге Чемпионов. В гости к команде Юрия Семина приехал турецкий "Галатасарай" и для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам необходимо было во что бы то ни стало побеждать соперника, которому "Локо" уступил в матче первого круга со счетом 0:3 в Стамбуле.

10-градусный мороз игроков "Локо", можно сказать, по-хорошему взбодрил. И в этом поединке с первых минут встречи они смотрелись живо, мощно и уверенно. Один только Федор Смолов несколько раз в попытках прорваться в атаку на ворота соперников залезал в офсайд. И в итоге старания "Локомотива" были вознаграждены в конце первого тайма игры.

На 44-й минуте матча после многоходовой позиционной атаки мяч после удара Гжегожа Крыховяка влетел в ворота "Галатасарая", Есть первый гол! Так и надо было. На перерыв в матче москвичи ушли при счете 1:0 в свою пользу, однако же этот расклад был достаточно скользким.

В группе сейчас у "Локо" - 0 очков, а у "Галатасарая" - 4, поэтому для сокращения разрыва нужна была победа и главное - второй гол. Он и свершился после перерыва! На 54-й минуте игры "Локомотив" отметился вторым голом в этом поединке. Подключившийся в атаку Владислав Игнатьев после серии рикошетов оказался в одиночестве у ворот соперников и мощным ударом под перекладину сделал счет 2:0!

На этом команда Юрия Семина не успокоилась и затем дважды еще поразила ворота "Галатасарая". Уругваец Фернандо Муслера, блиставший на ЧМ-2018 в России, дважды вынимал мячи из своих ворот, но оба раза с облегченным вздохом, потому что судья фиксировал офсайд, не засчитывая голы.

"Локомотив" довел дело до победы и сохранил за собой шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

СТАТИСТИКА МАТЧА ЛОКОМОТИВ - ГАЛАТАСАРАЙ

Локомотив - Галатасарай 2:0

Голы: 1:0 – 43 Крыховяк, 2:0 – 54 Игнатьев.

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук (Баринов, 77), Смолов (Эдер, 88), Фарфан.

Галатасарай: Муслера, Кабак, Нагатомо, Линнес (Мариано, 89), Азиз, Фернандо (Фегули, 59), Донк, Родригеш, Ндиайе (Инан, 68), Оньекуру, Дердийок.

Предупреждения: Азиз (34), Чорлука (66), Фарфан (74).

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